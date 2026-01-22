為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    食物別亂掛機車上！ 男順手偷便當、肉羹麵、炸豬排挨罰12萬

    2026/01/22 16:05 記者顏宏駿／彰化報導
    夜市偷吃賊，3案被判拘役120天。（資料照，記者顏宏駿攝）

    

    彰化縣鹿港鎮有一名「偷吃賊」，他去年8月在夜市旁看到一個75元的便當掛在機車上，便順手偷走享用，隔2個月，在附近閒晃，又遇到一部機車上掛著魷魚肉羹麵及炸豬排等熱食，他再次偷走享用，被害人報案，警方透過監視器發現他另偷一部機車置物箱內皮夾，得手2300元，彰化地方法院依竊盜罪判處拘役120日，如易科罰應罰12萬元。

    判決書指出，施男去年8月某日傍晚行經鹿和夜市旁，看到女騎士將一個便當（價值75元）掛在機車掛鉤，即順手偷走便當享用。

    去年10月19日中午，施男又看到另名機車騎士將買的魷魚肉羹麵及炸豬排等熱食（價值70元）掛在機車掛鉤，也偷走熱食吃掉。被害人見附近有路口監視器，警方調閱監視畫面辦案，果然發現施男鬼鬼祟祟地在附近閒晃，不僅偷了除魷魚肉羹麵及豬肉炸，還跑到另一部機車騎士未關緊的置物箱內偷走黑色皮夾，拿走裡面的2300元，再把內有身分證、健保卡、汽機車駕照等物的皮夾丟棄他處。

    施男因觸犯3件竊盜罪被起訴，法官認為，50多歲的施男並非無謀生能力，卻恣意竊取他人財物，且迄今未與3位告訴人達成和解，3案依竊盜罪分處拘役40日、拘役50日等，合併應執行拘役120日，如易科罰金，以1千元折算1日。

