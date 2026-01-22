暴打同居女友釀腦出血昏迷2天才送醫 桃園惡男被訴重傷害

桃園市謝姓男子細故暴打同居女友釀腦出血、骨折昏迷2天才送醫，桃檢依家暴重傷害罪嫌起訴惡男友。（資料照）

桃園市62歲謝姓男子去年7月間與陳姓女友在大園區同居時發生口角，謝男暴怒下徒手痛毆陳女頭、臉與胸腹部等處，且施暴後置之不理，直至2天後上午發現情況不對欲叫醒女友卻見她倒臥床上昏迷不醒，趕緊打119協助送醫急救，發現陳女受有顱內出血及肋骨骨折等重大傷害，經搶救保住一命；陳女家人獲悉後代為提告，桃園地檢署近日偵結依家暴重傷害罪嫌將謝男提起公訴。

檢警調查，謝男與陳姓女子為同居男女朋友關係，去年7月27日晚間7點多，2人在住處因細故起爭執，謝男暴怒下徒手痛毆陳女頭部、臉部及胸腹部，造成陳女受到創傷性硬腦膜下出血、頭部外傷、顱內出血、肋骨多發性閉鎖性骨折等傷勢。

謝男施暴後未關切女友傷勢，直至同月29日上午要叫醒陳女起床時，見陳女癱臥在床且陷入昏迷，才趕緊打119求助，經救護人員到場送醫急救才保住性命，陳女家屬獲悉後對謝男無法諒解，向大園警分局報案提告送辦。

桃園地檢署偵辦時，謝男坦承毆打陳女不諱，檢方依警方提供現場照片、陳女就醫診斷證明等，認定陳男涉犯家庭暴力之重傷害罪嫌明確，近日偵結將謝男起訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

