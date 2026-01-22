為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    移民署「證照辨識達人比賽」今登場 25移民官同場切磋證照辨識技能

    2026/01/22 16:12 記者朱沛雄／桃園機場報導
    移民署今（22）日在桃園國際機場舉辦第15屆「證照辨識達人比賽」，25位全臺各機場及港口優秀移民官齊聚一堂，透過專業競賽方式，相互切磋證照辨識技能，展現移民官守護國門的專業實力。（移民署國境事務大隊提供）

    移民署今（22）日在桃園國際機場舉辦第15屆「證照辨識達人比賽」，25位全臺各機場及港口優秀移民官齊聚一堂，透過專業競賽方式，相互切磋證照辨識技能，展現移民官守護國門的專業實力。

    移民署國境事務大隊表示，本次比賽題目選用近年實際查獲之偽變造護照與旅行文件，來源遍及世界各國，類型多樣且製作手法不斷翻新。藉由真實案例進行實務演練，參賽人員得以深入了解不法分子最新犯罪趨勢，並強化對各類偽變造證件特徵的掌握。此外，移民署亦持續與國際相關單位保持合作與情資交流，共同提升我國國境查緝能量。

    移民署國境事務大隊代理大隊長林清芬表示，隨著國際交流頻繁及科技快速發展，不法分子偽變造護照及旅行文件的手法日趨多元且精密。為有效防堵不法分子利用偽造證件入出境，移民署持續透過舉辦「證照辨識達人比賽」，強化第一線移民官對偽變造證件的辨識能力，進而提升整體國境安全防護效能。

    林清芬指出，國境事務大隊在114年度共查獲189件偽造或變造旅行文件案件，顯示不法分子企圖藉由偽造證件闖關的行為仍然存在。未來移民署將持續精進教育訓練與專業培育，強化移民官執勤能力，以因應日益複雜的跨境犯罪挑戰，確保國門安全。

