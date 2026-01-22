為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    霧峰山區驚見白骨！惡男不滿同事借25萬沒還 綑綁勒斃棄屍起訴

    2026/01/22 14:56 記者陳建志／台中報導
    台中市洪姓男子因不滿李姓同事借25萬元沒還，去年9月以童軍繩將他勒斃後棄屍霧峰山區，去年10月底被民眾發現已成一具白骨。（記者陳建志翻攝）

    台中市洪姓男子因不滿李姓同事借25萬元沒還，去年9月以童軍繩將他勒斃後棄屍霧峰山區，去年10月底被民眾發現已成一具白骨。（記者陳建志翻攝）

    台中市霧峰山區去年10月25日發生駭人聽聞的殺人棄屍案，一名李姓男子遭人用童軍繩綑綁殺害棄屍，發現時已成為一具白骨，警方隨後逮捕行兇的洪姓男子（31歲），洪男落網後坦承，因李男欠他25萬元不還，去年9月14日晚間將他約出後，在霧峰新生路車上將手腳綑綁，並用保鮮膜包住頭部後，以童軍繩將他勒斃後棄屍邊坡，台中地檢署今天偵結，依殺人罪將他起訴。

    中檢起訴指稱，洪姓男子（31歲）和李姓被害人原本是同事，李男從去年4月起，陸續向洪男借了25萬元，但多次催討都沒還，洪男不滿起意殺人。

    檢方調查，洪男去年9月14日早上8點多打電話給李男，相約見面商討如何還錢，李男答應後，洪男前往彰化員林一家賣場，購買童軍繩、保鮮膜、鐵鎚和口罩，當晚6點多在彰化員林市和李男碰面後，換搭李男的自小客車前往霧峰。

    兩人開車抵達霧峰新生路後，在車上商討還款事宜，洪男因認為李男沒有還錢的意思，決定痛下毒手，先在車上用童軍繩分別綑綁李男的手腳，再用童軍繩將手腳綁在一起，接著用眼罩遮住眼睛後，拿保鮮膜將眼、口、鼻纏繞，接著走到後座，拿童軍繩勒住李男的脖子，從後以腳抵住副駕駛座的椅子出力往後拉，每次約持續10秒，連續多次直到李男沒氣息。

    洪男見李男沒反應，當晚8點48分左右，將車開到霧峰新生路一處果園，將全身纏繞童軍繩的李男，從車內扛出來後棄屍在邊坡後開車離去，直到去年10月25日下午2點多，何姓和盧姓民眾行經該處聞到惡臭，朝邊坡仔細一看發現是一具白骨才趕緊報案讓此案曝光。

    警方獲報後循線逮捕洪男，洪男坦承行凶並遭法院裁定羈押，台中地檢署近日偵結，依殺人罪將他起訴。

    台中市洪姓男子因不滿李姓同事借25萬元沒還，去年9月以童軍繩將他勒斃後棄屍霧峰山區，台中地檢署今天依殺人罪將他起訴。（記者陳建志翻攝）

    台中市洪姓男子因不滿李姓同事借25萬元沒還，去年9月以童軍繩將他勒斃後棄屍霧峰山區，台中地檢署今天依殺人罪將他起訴。（記者陳建志翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播