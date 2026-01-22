網傳台3線重機壓車自摔撞電桿 大湖警：非近日影片 小心該處易摔

網路盛傳台3線重機壓車自摔撞電桿影片，大湖警稱非近日影片、小心該處易摔。示意圖。（警方提供）

近期網路社群流傳一輛黃牌重機型行經台3線118.5公里處壓車自摔撞上路旁電桿影片，引起關注。轄區苗栗縣大湖警方今天表示，該起事故為去年間於台三線118.5公里處發生的大型重型機車自摔案件，並非近日新案，也提醒車友該處常常有事故發生，容易自摔。

大湖警方今天指出，台3線118.5公里處為下坡、大轉彎路段，一旦大型重機控制不當，或是壓車過彎未減速等，容易發生自摔事故，此前曾一個月兩度發生大型重機自撞死亡車禍，呼籲車友行經務必注意安全。

大湖警方也強調，台3線為假日重機及遊客常行經路段，將持續會同警察局交通隊，針對重點時段及路段規劃勤務，編排測速照相、路段守望勤務，並結合環保警察、監理單位實施聯合稽查，加強取締超速、危險駕駛、重大違規及噪音改裝車輛等違法行為，以有效遏止不當駕駛行為，降低交通事故發生風險。

大湖警分局呼籲，用路人不論駕駛汽車或大型重型機車，行經山區道路應減速慢行，切勿超速或做出高風險駕駛行為，共同遵守交通規則，確保自身及他人行車安全，警方也將持續守護轄區交通秩序，營造安全用路環境。

