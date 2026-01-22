自稱「里長參選人」不會線上訂房怒砸民宿 交保後喝醉又鬧警所

自稱里長參選人的陳男，酒後因不會操作無人民宿訂房系統，憤而砸毀大廳飲水機與冰箱，造成現場一片狼藉。（民眾提供）

自稱「里長參選人」的陳姓男子常酒後失控又到警所找警員諮詢選情，前天喝醉闖進無人民宿，但因為不會訂房，怒砸大廳飲水機與冰箱，嚇壞房客，被警方當場逮捕，交保後他昨天喝醉又到警所向警員吐苦水，讓警方很頭痛。

據了解，47歲的陳男常常喝酒後變了一個人，喝醉後還常到派出所要報案，但實際上都在找警員聊天，大吐人生中許多不滿，想選里長從身邊的環境開始改變，不時會岔題討論選情，由於行政中立的緣故，讓警方很尷尬也很頭痛。

19日深夜，陳男飲酒後前往台南市區一間民宿，進大廳後喊著要休息，但他不知該民宿是無人旅館，要用線上訂房，看見櫃台沒人，讓喝醉的陳男大怒，大喊旅館效率差，對工作沒有責任感，大聲咆哮並動手破壞大廳飲水機與冰箱，把旅館內的備品翻了一地。

有旅客看到很害怕，向民宿業者反映，業者隨即向警方報案，員警獲報迅速趕抵，當時陳男沒停手，還轉移至客房內繼續砸毀房內物品，他情緒激動且語無倫次，警方見狀立即喝斥制止，並依現行犯將其當場逮捕。

陳男酒醒後雖對行為感到懊悔，宣稱是喝醉斷片，但因毀損店家財物事實明確，警方訊依法將他移送台南地檢署偵辦。

陳男不是第一次酒後鬧事，是當地頭痛人物，他常在爛醉後四處惹事，並對外宣稱是未來的里長「參選人」，在交保後，陳男同樣酒後跑進派出所嚷著要報案，但員警耐心詢問半小時，卻始終只說「想要報案」，但想先向警方洽詢自己當選的機率，最後警方以行政中立請他離開警所。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

