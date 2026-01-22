基隆民宅起火雜物堆積阻逃生 現場驚傳有「隱形電流」

基隆市安樂區樂利三街台北生活家社區2樓民宅起火，除雜物堆積阻逃生，更驚傳有「隱形電流」。（記者林嘉東翻攝）

基隆市樂利三街「台北生活家社區」2樓民宅昨晚深夜發生火警，這場惡火釀成基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑為救人不幸殉職。負責搜救詹員的安樂分隊小隊長楊祥義搜救詹員時竟遭「電擊」，導致雙腳抽筋、麻痺被抬出。火調人員今（22日）上午重回現場勘驗，發現事隔逾10小時，牆壁竟然還測得「90伏特」殘餘電壓，為何斷電後仍帶電成為調查重點。

這起奪命火警發生在昨晚，41歲小隊長詹能傑三度衝入火場，為了營救受困在屋內深處、被雜物壓住的34歲羅姓女子，摘下自己的呼吸器面罩給羅女使用，自己卻因氧氣耗盡遭濃煙嗆昏，送醫不治殉職。

當時為了尋找失聯的詹能傑，安樂分隊小隊長楊祥義率隊挺進火場。楊員進入屋內，右手肘碰觸到屋內牆壁時，瞬間感覺遭觸電，立即下令全員撤出火場，經與台電人員確認斷電無誤後，消防隊員才敢入內搜救。

楊祥義表示，觸電當下雖未昏厥，但約15分鐘後，身體出現延遲反應，雙腳突然劇烈抽筋、疼痛麻痺，根本無法站立救援，最後只能由同袍協助將他抬上擔架送醫。所幸經急診治療後已無大礙，目前已恢復勤務。

基隆市消防局火調科今早9時許重返火場鑑識，在距離斷電已超過10個小時的情況下，檢測客廳大門右側懸掛對講機的牆面，儀器竟顯示仍有「90伏特」的電壓。

火調科人員懷疑可能是火災導致內部線路燒融短路，或是大樓共用線路問題，導致牆壁成為「帶電體」。這股不明電力不僅增加了昨晚搜救的困難度，更是救災人員看不見的隱形殺手，詳細原因仍有待進一步調查釐清。

負責搜救詹員的基隆市消防局安樂分隊小隊長楊祥義，搜救詹員時竟遭「電擊」，導致雙腳抽筋、麻痺被抬出。（記者林嘉東翻攝）

