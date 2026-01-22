為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    南投縣4分局長異動 南投洪秋賢升縣警局主秘

    2026/01/22 13:30 記者陳鳳麗／南投報導
    南投警分局長洪秋賢（左）將調升為南投縣警局主任秘書。（南投警分局提供）

    南投警分局長洪秋賢（左）將調升為南投縣警局主任秘書。（南投警分局提供）

    警政署今天公布68名高階警官調動名單，南投縣警局8個分局有南投、草屯、埔里、集集4位分局長調動，其中，南投分局長洪秋賢調升南投縣警局主秘、草屯劉千祥調彰化、埔里林威廷調苗栗，1年前破格任用的集集分局長張基銘將調草屯警分局，26日交接職務，4位分局長道賀電話接不停。

    這波高階警官調動中，南投縣8個分局的分局長有一半調動，草屯分局長劉千祥下月初就滿2年，下週一調任彰化分局長；草屯分局長將由11個多月前破格任用集集分局長的張基銘接任。

    前年8月接任南投分局長的洪秋賢，將升任南投縣警局主任秘書，南投分局長ㄧ職由彰化縣溪湖分局長蔡宏澤調任。

    埔里分局長林威廷2023年2月由仁愛警分局長調任埔里分局長至今，26日將調任苗栗分局長，埔里分局長則由新竹縣橫山分局長陳孟君接任。

    草屯警分局長劉千祥（左）26日調任彰化分局長。（草屯警分局提供）

    草屯警分局長劉千祥（左）26日調任彰化分局長。（草屯警分局提供）

    11個多月前破格任用集集分局長的張基銘（左），26日接任草屯分局長。（集集警分局提供）

    11個多月前破格任用集集分局長的張基銘（左），26日接任草屯分局長。（集集警分局提供）

    埔里警分局長林威廷將調任苗栗分局長。（埔里警分局提供）

    埔里警分局長林威廷將調任苗栗分局長。（埔里警分局提供）

