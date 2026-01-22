躲七期商辦「轉接來電」！規避防詐語音狂削千萬 新型機房栽了

警方攻堅位於台中七期商辦大樓內的新型態詐欺機房。（警方提供）

台中一個詐團藏身七期知名商辦大樓，架設機房操作新型態話務系統，將國際電話層層轉接偽裝市話撥出，成功避開民眾熟悉的「國際來話請注意詐騙」語音警示行騙，短短一個月內就騙到9人、得手金額高達1500萬元，案經警方循線攻堅瓦解，游姓主嫌除收押，檢方也在今天偵結起訴。

刑事局電信偵查大隊第二隊今天說明案情指出，該隊去年偵辦「截電專案」，透過165反詐騙資料庫大數據分析發現異狀，多起假冒中華電信、NCC案件中，部分詐騙門號明明遭通報停斷，系統卻顯示為「空號」或「無撥打紀錄」，研判背後恐有新型態話務系統運作。

請繼續往下閱讀...

專案小組報請台中地檢署檢察官張凱傑指揮後，會同台中市刑大偵二隊與科偵隊追查，並向電信業者調閱通聯路由，發現涉案詐團利用國際電話轉接方式，使用網路電話進線，再竄改門號發話至特定電信人頭門號，設定指定轉接以假投資或假檢警等手法詐騙國人。

經分析，詐團透過此類轉接話務，主要目的是規避近期政府與電信業者合作推動的防詐措施，當民眾接到顯示「+886 9」開頭電話時，手機會先播放國台語「這通是國際電話，請注意，小心詐騙」語音警示約7秒，讓民眾提高警覺，但該詐團透過轉接有效規避警示音，透過竄顯號影響165斷話門號正確性。

專案小組鎖定該話務機房藏匿台中七期一棟管制嚴密商辦大樓，去年9月25日出動特警破門搜索，當場逮捕主嫌游姓男子（49歲）、莊姓幹部（59歲）等4人，並查扣工作手機11支、筆電4台，另起出毒咖啡包、K他命等贓證物，警詢後依詐欺、組織犯罪條例等罪嫌移送法辦，檢方向台中地院聲押游、莊二人獲准，今天偵結起訴。

刑事局電偵大隊指出，去年發現此一手法，已通報國家通訊傳播委員會NCC，去年11月2次召集各電信業者修正相關機制，無論是否經過轉接，只要屬國際來話，受話端均會播放國際來話語音警示，有效遏止此類犯罪手法。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

詐騙嫌犯被壓制。（警方提供）

警方逮捕游姓主嫌。（警方提供）

詐團犯案手法流程圖。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法