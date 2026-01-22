為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    中國籍男牽線賣煙油女子辯高價代售 警驗出全含毒

    2026/01/22 14:15 記者蔡政珉／苗栗報導
    中國籍男牽線賣煙油、女子辯高價代售，警驗出全含毒。示意圖。（資料照）

    苗栗縣警方去年5月偵辦一起含毒電子煙油交易案件，32歲連姓女子在竹南火車站與喬裝買家的員警面交6瓶、共20毫升電子煙油時，當場遭警方逮捕。經鑑驗，該批煙油全數驗出多種第二級毒品成分，檢方近日依販賣第二級毒品未遂罪嫌，將連女提起公訴。

    警方調查指出，案發前，員警於販售電子煙油的臉書社團中，接獲使用暱稱「Raja Raj Raja Raj」的中國籍男子主動聯繫，對方表示可販售含毒電子煙油與煙彈，並提供連女的Signal及微信聯絡方式，雙方隨後相約在苗栗縣竹南火車站面交。

    警方表示，連女於去年5月底中午時分，駕駛租賃車抵達竹南火車站前，與假扮買家的警方進行交易，警方隨即表明身分並將她逮捕。

    連女於偵訊時表示，「Raja Raj Raja Raj」為其供貨上游，自己僅負責出面交易，原以為販售的是不含毒品成分、但以毒品名義高價販售的一般電子煙油。

    警方依程序將查扣煙油送驗後，確認其中含有依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯及正丙帕酯等第二級毒品成分，為俗稱的喪屍煙彈，遂依法移送檢方偵辦，檢方最終依販賣第二級毒品未遂罪嫌起訴連女。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

