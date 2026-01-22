屏東感冒藥一度大缺貨！警訪查後發現「不能說的秘密」

警方在屏東破獲大型製毒工廠，並起獲市價逾1200萬的毒品及原料。（民眾提供）

屏東地區藥局去年一度感冒藥大缺貨，警方獲報追查，發現是製毒集團到處收購感冒藥提煉毒品，經追查後，循線逮捕鄒姓、方姓2名製毒師傅和4名收購者，但幕後金主疑已潛逃出境，全案訊後移送至屏東地檢署偵辦。

刑事警察局南部打擊犯罪中心指出，該製毒集團分工細膩，其中2名成員專責在屏東地區大量收購感冒藥，另2人負責購買製毒所需器具，再將原料與設備交由方、鄒2名「製毒師傅」處理。由鄒男（42歲）先從感冒藥中提煉麻黃鹼後，再交由方男（33歲）進行後續化學反應，製作成安非他命成品，企圖大量流入市面牟取暴利。

警方進一步查出，鄒男起初以屏東縣九如鄉住處作為提煉麻黃鹼的據點，後來為躲避查緝，轉移至里港鄉住處繼續製毒。專案小組掌握集團動向後，研判其轉移陣地時防備較為鬆散，認為時機成熟，隨即報請檢方指揮同步拘提，成功將2名製毒師傅及旗下4名幫手全數查緝到案。

警方初估，全案共查扣第四級毒品麻黃鹼，純質淨重46.152公斤、第二級毒品安非他命，純質淨重46.35公克，市價逾1200萬元；由於幕後金主疑似已潛逃出境，目前全案除移送屏檢外，警方也持續追偵中。

