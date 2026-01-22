「台版柬埔寨」律師陳士綱洩密「藍道首腦」判2年半 判決詳揭手法

判決理由中，法官亦引述其偵查中曾稱「不能去想錢怎麼來，那是工作對價」，斥責此種心態將助長集團式詐欺，使詐團用不法所得聘請律師規避追訴，嚴重損害司法信賴。（記者劉詠韻翻攝）

曾任台北市警局法律諮詢委員、禾和國際法律事務所主持律師陳士綱，涉嫌勾結「台版柬埔寨」詐騙集團首腦杜承哲，利用律師身分洩漏偵查中秘密，並收受詐欺所得虛擬貨幣洗錢近778萬元。士林地方法院昨依2罪合併判刑2年6月、並科罰金100萬元；判決理由中，法官亦引述其偵查中曾稱「不能去想錢怎麼來，那是工作對價」，斥責此種心態將助長集團式詐欺，使詐團用不法所得聘請律師規避追訴，嚴重損害司法信賴。

判決指出，陳士綱明知友人杜承哲長期從事詐欺集團「水房」工作，負責處理詐騙金流，且已涉入多起重大詐欺及私行拘禁致死案件。2022年11月間，詐團成員呂政儀遭警方查獲後，陳士綱受杜承哲請託，指派事務所受僱律師擔任呂的辯護人。

本案審理期間，陳士綱始終否認犯行，但法院調查後依相關證據，已足認其犯罪事實明確。法院審理後認為，辯護人於偵查中知悉的內容依法屬偵查不公開事項，負有保密義務，陳士綱卻利用主持律師身分，要求受僱律師回報警詢與偵訊內容，再轉告尚未到案的杜承哲，使對方得以掌握呂是否認罪、供述範圍及檢警偵辦進度。

法院調查，相關訊息隨即被杜承哲轉傳至詐團通訊群組，作為事先勾串之用，嚴重影響案件偵辦、增加查緝難度，已構成非公務員洩漏國防以外秘密罪。

另在洗錢部分，陳士綱至遲於2022年5月已知杜承哲從事詐欺水房工作，且處理案件多為詐欺類型，理應清楚虛擬貨幣極可能來自犯罪所得，仍陸續收受杜所轉入的USDT共24萬7123.81顆。

陳士綱隨後將部分虛擬貨幣轉入配偶錢包，其餘則兌現出金，匯入個人帳戶及新成立公司帳戶使用，已符合洗錢防制法所稱「收受、持有特定犯罪所得並掩飾其來源」要件。

判決亦指，陳士綱身為執業律師及事務所主持人，未能自律守法，反而利用專業角色破壞偵查不公開原則，並協助詐欺集團處理不法金流，使被害人求償更加困難，並引述其先前於偵查時所稱「不能去想錢怎麼來，那是工作對價」的說法。

法院認為，此種心態將助長集團式詐欺犯罪，使詐團得以用不法所得聘請律師規避追訴，嚴重損害社會大眾對司法信賴，考量洩密對偵辦造成的實質影響、洗錢金額高達約778萬元，且被告犯後否認犯行、態度不佳，合併執行有期徒刑2年6月。

此外，法院裁定沒收作案所用iPhone 14手機予以沒收；至洗錢所得24萬7123.81顆USDT，雖未實際扣案，仍依法宣告沒收，若無法沒收或執行，將追徵等值金額，其餘與本案無關物品則不另處理。

