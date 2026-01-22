超壯108公斤醉男急診打飛護理師 澄清醫院不忍了：通報依法究辦

中港澄清醫院男護理師（右）遭到患者出拳毆打。（記者蔡淑媛翻攝）

台中中港澄清醫院傳出急診暴力！一名30歲、重達108公斤的酒後割腕男患者21日送醫，拒絕治療竟然下床追打醫師不成，還出重拳毆打男護理師，當場把他打飛到一旁病床。

澄清醫院副院長蔡哲宏今天表示，護理師被打到腦震盪，短暫失去意識，臉部擦挫傷，視力模糊、頭暈、噁心想吐、頸部疼痛，目前住院治療，觀察頸椎是否受傷，院方嚴重譴責醫療暴力，已通報衛生局、地檢署，將依法究辦。

請繼續往下閱讀...

蔡哲宏指出，急診醫師在急救室為這名林姓患者檢視傷口，請病人脫外套，病人卻憤怒大吼「不要處理傷口，不要縫合傷口」，情緒激動、不斷口出髒話，還衝下床要毆打醫師，醫院警衛見狀與家屬趕緊制止，並安撫他到急診大門口外面休息冷靜。

急診室除立即以警民連線通報警方，資深的詹姓護理師也持續與林姓患者的家屬溝通接受治療，不料林男突然出拳毆打詹姓護理師頭部，蔡哲宏說，護理師被打飛，幸好一旁剛好有病床，避免落地再受二次傷害，不過護理師被打到一度失去意識，經腦部電腦斷層檢查，目前腦震盪狀況尚屬穩定，仍住院中持續觀察頸椎是否受傷。

蔡哲宏說，總院長周思源與護理部主任黃麗玲，昨天一大清早趕到急診關心及慰問護理師，他說，暴力發生時警衛與其他護理師在場，但男患者出拳之快，根本難以防範，實在無妄之災，院方嚴厲譴責醫療暴力，一直以來採暴力零容忍的態度，此次事件後該院已由職安室通報衛生局與地檢署，將依相關規定配合警方與地檢署辦理後續提告等程序，也會持續關心受傷同仁的身體狀況與心理支持。

林姓患者已被警方逮捕法辦，依醫療法及傷害等罪偵辦，根據醫療法，對於醫事人員執行醫療業務時，施予暴力，最重可處3年有期徒刑、拘役或罰金。

蔡哲宏也說，根據醫療法，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行，違反者警察機關應排除或制止之；如涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦。違反相關法條規定者，處新臺幣三萬元以上五萬元以下罰鍰。如觸犯刑事責任者，應移送司法機關辦理。對於醫事人員執行醫療業務時，施予暴力，最重可處三年以下有期徒刑、拘役或罰金。

中港澄清醫院男護理師（右）遭到患者出拳毆打，這拳出手重到讓他跌坐到一旁病床上。（記者蔡淑媛翻攝）

男護理師被林姓男患者出拳毆打，另名男護理師直接飛跳過護理站跑到門外阻擋男患者再傷人。（記者蔡淑媛翻攝）

副院長蔡哲宏表示，這名施暴患者體重108公斤，暴力傷害護理師，院方嚴重譴責醫療暴力，已通報衛生局、地檢署，將依法究辦。（記者蔡淑媛攝）

中港澄清醫院男護理師頭部被患者拳毆成傷，造成腦震盪、臉部擦挫傷。（記者蔡淑媛翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法