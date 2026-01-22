為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    大換血！彰化縣警局4分局長換人 林英煌原地升督察長

    2026/01/22 12:16 記者湯世名／彰化報導
    彰化縣警局4分局長換人，堪稱大換血。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局4分局長換人，堪稱大換血。（記者湯世名攝）

    大換血！警政署今天（22日）發布全國中高階警官調動，其中彰化縣警局8個分局當中就有4個分局異動，堪稱大換血，其中彰化警分局長林英煌原地直升縣警局督察長，基層警界盛傳他因能力獲得高層肯定，且去年白沙屯媽祖與大甲媽遶境彰化維護治安與交通有功，獲得媽祖庇佑而升官。調任人員26日交接。

    新任名單如下，南投縣政府警察局草屯分局長劉千祥調任彰化分局長、苗栗縣警察局竹南分局長戴志龍調任鹿港分局長、嘉義縣警察局中埔分局長曾裕景調任溪湖分局長、澎湖縣政府警察局望安分局長黃一航調任芳苑分局長。

    至於彰化縣警局外調人事部分，彰化縣警察局督察長楊志傑陞任台北市政府警察局督察、彰化縣警察局彰化分局長林英煌調升彰化縣警察局督察長、芳苑分局長宋俊良調任宜蘭縣政府警察局羅東分局長、溪湖分局長蔡宏澤調任南投縣政府警察局南投分局長、鹿港分局長黄世德調任屏東縣政府警察局潮州分局長。

    彰化警分局長林英煌原地直升縣警局督察長。（記者湯世名攝）

    彰化警分局長林英煌原地直升縣警局督察長。（記者湯世名攝）

    彰化警分局長林英煌（左2）原地直升縣警局督察長。（翻攝彰化分局臉書）

    彰化警分局長林英煌（左2）原地直升縣警局督察長。（翻攝彰化分局臉書）

    彰化縣警局督察長楊志傑（左）陞任台北市政府警局督察。（翻攝彰化分局臉書）

    彰化縣警局督察長楊志傑（左）陞任台北市政府警局督察。（翻攝彰化分局臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播