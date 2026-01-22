大換血！彰化縣警局4分局長換人 林英煌原地升督察長

彰化縣警局4分局長換人，堪稱大換血。（記者湯世名攝）

大換血！警政署今天（22日）發布全國中高階警官調動，其中彰化縣警局8個分局當中就有4個分局異動，堪稱大換血，其中彰化警分局長林英煌原地直升縣警局督察長，基層警界盛傳他因能力獲得高層肯定，且去年白沙屯媽祖與大甲媽遶境彰化維護治安與交通有功，獲得媽祖庇佑而升官。調任人員26日交接。

新任名單如下，南投縣政府警察局草屯分局長劉千祥調任彰化分局長、苗栗縣警察局竹南分局長戴志龍調任鹿港分局長、嘉義縣警察局中埔分局長曾裕景調任溪湖分局長、澎湖縣政府警察局望安分局長黃一航調任芳苑分局長。

至於彰化縣警局外調人事部分，彰化縣警察局督察長楊志傑陞任台北市政府警察局督察、彰化縣警察局彰化分局長林英煌調升彰化縣警察局督察長、芳苑分局長宋俊良調任宜蘭縣政府警察局羅東分局長、溪湖分局長蔡宏澤調任南投縣政府警察局南投分局長、鹿港分局長黄世德調任屏東縣政府警察局潮州分局長。

彰化警分局長林英煌原地直升縣警局督察長。（記者湯世名攝）

彰化警分局長林英煌（左2）原地直升縣警局督察長。（翻攝彰化分局臉書）

彰化縣警局督察長楊志傑（左）陞任台北市政府警局督察。（翻攝彰化分局臉書）

