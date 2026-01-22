養雞場老闆木棍捅嘴打死前員工丟橋下 判刑13年定讞

死者女兒去年6月曾在社群po文，認為法院輕判13年不公平。（翻攝自Threads）

在台南市經營養雞場的老闆林奕銘，前年2月8日小年夜因與謝姓前員工有薪資糾紛，又不滿謝男到養雞場放鞭炮抗議，嚇壞雞隻，林男憤而持木棍捅進謝男嘴裡再旋轉，攪斷10顆牙齒導致重傷，還將謝男連人帶機車，推下人煙稀少、高5公尺的頂店橋下致死，11天後投案；一審台南地院國民法庭考量林男在員警調查的前期階段就主動投案，依殺人罪將林男判處13年徒刑，二審維持，最高法院駁回林男上訴定讞。

二審審理期間，謝男的女兒去年6月在Threads社群發文指出「我爸爸被殺死了，在小年夜113/2/8被雞蛋場老闆林奕銘虐殺加棄屍在台南左鎮頂店橋下，木棍戳眼、木棍口內旋轉打斷多顆牙齒，我爸爸面目全非⋯直到2月16日警察才發現兇手當天還裝沒事，如果警察沒有發現我爸爸，兇手永遠不會出現！2月19日兇手聘請2位律師陪同自白，兇手一直說自己沒有錢卻一直有辦法請律師，國民法官開庭雇用了3位律師，現在又雇用知名律師，這樣叫做沒有錢嗎？」，認為林男在法庭演戲辯解，對於國民法官輕判13年感到憤怒，「一直等不到司法的公平對待」。

判決指出，林奕銘曾是謝男的雇主，雙方因薪資問題爭執不休，2024年2月8日（小年夜）上午，謝男到養雞場燃放鞭炮，林男聞聲持木棍出門查看，與謝男發生肢體衝突，林男揮舞木棍擊中謝男的鼻子，再將木棍插入謝男口中狠力旋轉，攪斷10顆牙，謝男傷重失去反抗能力，林男隨後將謝男和機車拖至橋邊，丟棄於頂店橋下，致謝男斷絕獲救機會而死亡。

法醫證詞及解剖報告指出，謝男嘴部遭木棍重創，導致牙齒斷裂10顆，甲狀軟骨骨折，鼻部的傷勢也顯示攻擊手段極為猛烈，推斷林男意圖殺人，謝男的傷勢從口部深至咽喉、鼻部重創，顯見攻擊力道猛烈，讓被害人飽受難以想像的痛苦。

謝男不支倒地後，林男還破壞謝男的手機並棄置橋下，斷絕謝男救援機會，歷審法官與國民法官都依此認定林有殺人犯意與直接故意。

雖然林男在2月19日由律師陪同後向警方投案，但因警方在他投案前已經掌握確切證據，不構成自首，國民法官評議後認為，林男沒有前科，前期投案且配合調查，但其殺人行為造成被害人家庭無法挽回的傷痛，作案手段凶殘，仍需嚴懲；何況林男犯後非但未施以救援，還進一步斷絕謝男生存的可能，手段殘忍至極，依殺人罪判刑13年。

二審高等法院台南分院、三審最高法院皆認為原審判決沒有違誤法令，駁回謝男上訴，全案定讞。

