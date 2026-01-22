為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    低頭看導航出事片！台中賓士車突越開越右偏 6車骨牌式連撞釀2傷

    2026/01/22 12:18 記者許國楨／台中報導
    釀連環撞事故的賓士車。（民眾提供）

    釀連環撞事故的賓士車。（民眾提供）

    台中市北區中清路21日晚間驚傳誇張連環車禍，一輛賓士轎車行駛途中，疑因駕駛低頭看導航分心突然往路邊偏移，猛力撞上停放車輛，瞬間引爆「骨牌效應」，整排車輛被一路推撞，現場宛如大型碰碰車事故，碎裂玻璃與零件散落一地，畫面相當驚悚，事故共造成6車受損、2人受傷，所幸均無生命危險。

    事故發生昨晚9時49分許，34歲阮姓男子當時駕駛白色賓士AMG E53，沿中清路一段慢車道、由北平路往天津路方向行駛時，疑低頭操作車內導航設備分心，車輛不明原因向右偏移，直接衝撞臨停在路邊的張姓男子車輛車尾，強大撞擊力道再將該車往前推擠，連帶撞上停車格內4輛轎車，短短數秒內釀成6車連環事故。

    撞擊瞬間聲響巨大，目擊民眾直呼「像骨牌倒一樣」，整排車輛被撞歪、保險桿脫落，警方獲報後立即趕抵，拉起封鎖線並實施交通疏導，避免二次事故發生，而事故造成阮姓駕駛臉部與胸部受傷，張姓駕駛腳部受傷，所幸兩人意識清楚，送醫治療後均無生命危險。

    其餘4輛被波及車輛皆為停車狀態，車內無人，警方現場對相關駕駛實施酒測，均無酒駕情形，已調閱周邊路口監視器影像，以進一步釐清肇事原因；第二分局呼籲，駕駛人行車時務必專心注意前方路況，導航路線應於行前設定完成，切勿因短暫低頭或分心操作車內設備，讓一瞬疏忽演變成連環事故，危及自己與他人生命安全。

    賓士車失控撞上路邊臨停車輛。（民眾提供）

    賓士車失控撞上路邊臨停車輛。（民眾提供）

    事故共造成6車受損、2人受傷。（民眾提供）

    事故共造成6車受損、2人受傷。（民眾提供）

