中檢破假投資詐騙、刷卡換現金「一條龍」 50人被騙刷卡2千萬

刑事局中打報請台中地檢署指揮偵辦詐騙集團「刷卡換現金」，逮捕黃姓、白姓嫌犯，並查扣現金、餐券等證物，保全1.7億犯罪所得。（記者陳建志翻攝）

刑事局中部打擊犯罪中心獲報有詐騙集團設置泰達幣假投資平台，將被害人積蓄遭掏空後，又由詐團白姓女子（41歲），引薦向黃姓男子（47歲）經營的公司「刷卡換現金」，刷卡購買商品、餐券、旅遊券，在扣掉高額手續費後，將所得現金又投入投資平台，造成50名被害人背負高達2千萬卡債，台中地檢署去年發動兩波搜索，逮捕白女和黃男，並查扣525萬顆泰達幣及現金2100多萬，總計保全不法所得1.7億元今天偵結，將黃男和白女依詐欺、洗錢等罪嫌起訴。

刑事局中打去年發現，有詐騙集團以「博行睿致」、「毅德」、「科圖」、「Bitcome」等假投資平台，誘騙民眾進行泰達幣投資，遂與台中市第五分局等單位共組專案小組，並報請台中地檢署由謝孟芳檢察官指揮偵辦，在去年4月、9月發動兩波搜索，逮捕白姓女子（41歲）和黃姓嫌犯，並查扣現金462萬、日幣73萬元、手機、知名餐廳餐券及連鎖超商禮券共2900餘張，並向法院聲請羈押禁見黃男獲准。

檢警追查發現，該詐騙集團先以假投資平台誘騙民眾投資泰達幣，並製造獲利假象，待民眾資金短缺後，由白女引薦向黃男「刷卡換現金」，要求被害人簽訂不平等商品買賣契約，並透過第三方支付業者「旺沛快點付」進行刷卡交易，假借購買商品、餐券、旅遊券，將被害人信用卡額度轉為現金。

黃男在抽取8%至12%的高額手續費後，再將餘款匯入被害人帳戶，被害人取得現金後又投入假投資平台，共造成50名被害人背負高額卡債，累積刷卡金額逾2000萬元，台中地檢署近日偵結，依詐欺、洗錢等罪嫌將白女、黃男起訴。

中檢強調，本案除已查扣黃男不法所得現金、外幣及餐券外，另就其所使用的金融帳戶及詐欺集團使用的電子錢包，向法院聲請扣押裁定獲准，保全現金共計1657萬4706元及泰達幣525萬顆，總計保全犯罪所得達1.7億元，成功阻斷不法所得外流。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

