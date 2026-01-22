為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    阿兵哥兩度賣帳戶助詐團洗錢 判刑6個月

    2026/01/22 12:06 記者黃佳琳／高雄報導
    陳姓阿兵哥無視軍中宣導，兩度把銀行帳戶賣給詐騙集團賺外快。示意圖。（資料照）

    陳姓阿兵哥曾缺錢繳卡費，他把帳戶賣給詐騙集團，賺了1萬5千元，被檢警查獲後，檢察官看他是初犯原諒，沒想到陳姓阿兵哥一年後又把名下兩個帳戶賣給詐團，導致7民眾把投資詐騙損失的605萬元匯到帳戶後被轉走，法官依洗錢罪判陳姓阿兵哥徒刑6月，另併罰10萬元。

    判決指出，2023年3月，陳姓阿兵哥缺錢繳卡費，他上網找尋賺外快的方法，決定將自己的帳戶賣給網友，再聽從網路上的「BYBIT（在線客服）」、「諮詢師-PETER」指示，將一筆匯到他名下帳戶的1萬5千元領出，拿去繳清自己的欠費後，被檢警循線逮捕送辦，檢察官考量沒有被害人損失金錢財物，給予陳男不起訴處分。

    陳男差點淪為詐團共犯後，軍中也一再宣導不可擅將金融帳戶資訊提供給陌生人，但隔年10月，陳男竟再把名下虛擬資產服務、網路銀行帳號及密碼提供給詐騙集團成員使用，詐團拿到帳戶後，馬上通知7名投資受騙的民眾，把605萬元匯到陳男名下帳戶，再經過層層轉手後，把錢洗到不明去向。

    被害人報警後，警方循線找到提供帳戶的陳男，他雖然不認識詐團，但仍被視為集團共犯，被檢方起訴並向法院具體求刑6月。高雄地方法院審理時，陳男坦承犯行，但因無力與被害人達成和解，被法官依洗錢罪判刑6月，得易科罰金，另併罰10萬元，可上訴。

