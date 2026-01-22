為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    防一氧化碳中毒 彰縣推熱水器更換最高補助1.2萬元

    2026/01/22 11:53 記者湯世名／彰化報導
    彰化縣消防局加強防範一氧化碳中毒宣導，並提供熱水器遷移或更換優惠措施。（圖由消防局提供）

    彰化縣消防局加強防範一氧化碳中毒宣導，並提供熱水器遷移或更換優惠措施。（圖由消防局提供）

    彰化縣消防局為防範民眾使用熱水器一氧化碳中毒，編列預算供民眾申請補助，去年全縣共104戶（含8低收入戶）申請，補助總金額38萬4000元，有鑑於申請相當踴躍，彰化縣消防局決定繼續辦理，從今年1月1日起，凡經評估有燃氣熱水器遷移或更換需求者，低收入戶最高可補助1萬2千元，一般戶（含中低收入戶）亦可獲最高3000元補助，期望減輕民眾經濟負擔，同時強化居家安全防護。

    彰化縣消防局指出，去年底聯合大學5名學生於校外租屋處，疑因燃氣熱水器通風不良，發生一氧化碳中毒事故，所幸及時發現送醫後均無生命危險；另去年2月鹿港某社區亦曾發生一氧化碳中毒案件，造成3人受傷，幸即時送醫並無大礙。上述案例顯示，一氧化碳中毒往往發生於日常生活，民眾應及早檢視家中燃氣熱水器設備，善用政府補助改善居家安全。

    彰化縣消防局除補助更換熱水器，還提醒民眾務必遵守「5要」原則，確保熱水器使用安全，亦即保持環境通風，避免陽台加裝門窗或晾曬大量衣物導致空氣不流通；選購貼有CNS國家標準及TGAS台灣瓦斯器具安全標誌的合格熱水器；室內應使用強制排氣式熱水器，屋外式熱水器則應設置於室外空曠處；請具有專業執照人員及熱水器承裝業依規定施作；定期檢查燃氣熱水器及排氣管線是否老化、鬆脫或堵塞。

    消防人員訪視發現民眾住家有一氧化碳中毒之虞，宣導確實遵照「五要」原則。（圖由消防局提供）

    消防人員訪視發現民眾住家有一氧化碳中毒之虞，宣導確實遵照「五要」原則。（圖由消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播