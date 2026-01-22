防一氧化碳中毒 彰縣推熱水器更換最高補助1.2萬元

彰化縣消防局加強防範一氧化碳中毒宣導，並提供熱水器遷移或更換優惠措施。（圖由消防局提供）

彰化縣消防局為防範民眾使用熱水器一氧化碳中毒，編列預算供民眾申請補助，去年全縣共104戶（含8低收入戶）申請，補助總金額38萬4000元，有鑑於申請相當踴躍，彰化縣消防局決定繼續辦理，從今年1月1日起，凡經評估有燃氣熱水器遷移或更換需求者，低收入戶最高可補助1萬2千元，一般戶（含中低收入戶）亦可獲最高3000元補助，期望減輕民眾經濟負擔，同時強化居家安全防護。

彰化縣消防局指出，去年底聯合大學5名學生於校外租屋處，疑因燃氣熱水器通風不良，發生一氧化碳中毒事故，所幸及時發現送醫後均無生命危險；另去年2月鹿港某社區亦曾發生一氧化碳中毒案件，造成3人受傷，幸即時送醫並無大礙。上述案例顯示，一氧化碳中毒往往發生於日常生活，民眾應及早檢視家中燃氣熱水器設備，善用政府補助改善居家安全。

彰化縣消防局除補助更換熱水器，還提醒民眾務必遵守「5要」原則，確保熱水器使用安全，亦即保持環境通風，避免陽台加裝門窗或晾曬大量衣物導致空氣不流通；選購貼有CNS國家標準及TGAS台灣瓦斯器具安全標誌的合格熱水器；室內應使用強制排氣式熱水器，屋外式熱水器則應設置於室外空曠處；請具有專業執照人員及熱水器承裝業依規定施作；定期檢查燃氣熱水器及排氣管線是否老化、鬆脫或堵塞。

消防人員訪視發現民眾住家有一氧化碳中毒之虞，宣導確實遵照「五要」原則。（圖由消防局提供）

