    首頁 > 社會

    廢棄物濫倒達40個足球場大！南檢起訴102人、27家公司

    2026/01/22 11:34 記者王捷／台南報導
    非法傾倒現場堆積大量營建廢棄物，包含破碎紅磚、混凝土塊與廢土，業者違法將廢棄物回填魚塭，嚴重破壞國土環境。（台南地檢署提供）

    台南地檢署偵結大規模非法傾倒營建廢棄物案，歷時2年，調查卷證繁雜堆滿2台推車，查出許姓、陳姓主嫌涉嫌將廢棄物回填魚塭農地，侵害面積約40個足球場大，不法獲利2865萬，依違反廢棄物清理法起訴102人、27家公司。

    檢方調查發現，許姓男子與其楊姓妻子經營車隊，從2024年初起勾結多名營建包商，將各處工地產出的混凝土塊、磚塊與鋼筋等營建混合物，運往安南區及七股區的魚塭傾倒。

    許男向業者收取清運費用後，並未將廢棄物送往合法土資場處理，而是指示司機直接載往這些俗稱「土尾」的私設場址，再由怪手司機挖掘坑洞掩埋或堆置，牟取暴利。

    另一犯罪集團則由陳姓男子為首，透過租賃土地方式，在關廟、左鎮等地設立非法棄置場，以整地填土為幌子，引進大量未經分類的營建廢棄物進行回填，並招募非法移工協助分類。

    這些土地遭回填大量磚塊及垃圾後，已喪失原有功能並嚴重污染環境，兩個集團違法填埋土地高達23處，總面積約40個足球場大，圖利金額達2865萬2848元。

    另外，南檢還查出，部分廢棄物來源竟涉及學校公共工程標案，凸顯廢棄物非法流向問題嚴重，檢方與環保單位透過長期蒐證與開挖，確認現場埋有大量營建廢棄物，戳破業者假借再利用之名，行非法棄置之實的違法手段。

    檢方認定許姓、陳姓等被告及相關公司法人，均涉犯廢棄物清理法未經許可提供土地回填及非法清除處理廢棄物等罪嫌，除依法提起公訴外，並聲請法院宣告沒收各被告之不法所得及供犯罪所用之大貨車、挖土機等機具，以展現執法機關打擊環保犯罪、維護國土永續之決心。

    兩台推車堆滿卷宗，高度驚人，台南地檢署歷時2年偵辦，蒐證資料龐雜，起訴多達百人，可見檢方查緝環保犯罪的艱辛與案件規模。（台南地檢署提供）

