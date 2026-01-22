為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    急診室變拳擊場！追打醫師未果再毆護理師 暴走壯男慘了

    2026/01/22 11:27 記者許國楨／台中報導
    男護理師（右）遭林男出拳打飛。（記者蔡淑媛翻攝）

    台中市中港澄清醫院急診室21日清晨驚傳醫療暴力事件，一名疑酒後自殘的林姓男子，接受醫療過程中情緒失控，不僅拒絕治療還追逐醫師理論，最終對前來協助說明的護理師揮拳攻擊，造成對方頭部外傷腦震盪症狀，嚇壞院方與醫護人員，警方獲報後立即介入，除當場逮捕施暴林男並依法送辦。

    據了解，26歲林姓男子因酒後情緒不穩，在家中以利器割腕自殘，由救護車緊急送往澄清醫院中港院區急診室，醫師替其評估傷勢並進行治療時，林男疑似不滿醫療處置，加上酒意影響，情緒愈發激動，突然起身欲追打醫師，現場警衛隨即上前制止。

    未料林男離開診間後，又折返回急診區，當時詹姓男護理師正向陪同就醫的林男妻子說明加壓止血等處置流程，林男竟突然衝上前，朝護理師頭部重拳毆打，力道猛烈，護理師當場被打飛跌坐病床，出現頭部外傷、噁心與腦震盪症狀，隨即住院治療觀察。其他醫護人員見狀趕緊上前協助，並由警衛及家屬合力將林男隔離，避免再度傷人。

    院方表示，遭攻擊的護理師是資深同仁，當下只是希望協助患者完成治療，卻無端遭到暴力對待，對醫療暴力予以最嚴正譴責，並將全力協助護理師提告，捍衛醫護人員的安全與尊嚴。

    轄區第六分局表示，當時於獲報後第一時間派遣優勢警力到場，立即控制現場並調閱監視器畫面，確認林男涉有違反醫療法及傷害等罪嫌，經戒護就醫後，依法將林男帶回偵辦並移送法辦，重申對醫療暴力「零容忍」，絕不寬貸。

