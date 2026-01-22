冷颼颼！彰化24小時52人送醫急救 OHCA暴增5人平均僅68歲

彰化縣消防局救護車連日救護相當忙碌。（資料照）

全台急凍！彰化縣從1月21日早上8點到今天（22日）早上8點的24小時之間，全縣共有52人疑因心肌梗塞或其他疾病送醫急救，其中有5人送到醫院前OHCA（無呼吸心跳）命危通報，且這5人平均年齡僅68歲，其中1人甚至只有54歲，是昨天到彰化地檢署洽公的男子，在等候期間突然倒地失去生命跡象，所幸消防人員急救挽回一命。

醫師呼籲，冬天保暖非常重要，尤其這幾天清晨、晚間仍將持續低溫，尤以體感溫度經常在10度以下，民眾應留意家中長輩及幼兒身體狀況，一旦發現有不適，應儘速就醫。

請繼續往下閱讀...

彰化縣消防局統計，全縣短短24小時內就有52件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有5人心跳驟停，到院前無呼吸心跳，年紀最大的是溪湖鎮76歲男性，他於昨天傍晚氣溫降低時被發現無呼吸心跳緊急送醫。這5人平均年齡僅有68歲，創去年底至今年初以來新低。

消防局進一步說明，OHCA發生原因須由醫師進行專業判定，無法確認是否與低溫有直接關聯。對照過往數據，全縣24小時的一般救護案件平均為53件，非創傷OHCA案件的平均值則為3件。此次OHCA件數暴增6成，研判疑似與氣溫驟降有關。

醫師提醒，寒冬民眾要注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延；最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

彰化縣24小時內有52人送入急診室急救，醫護人員相當忙碌。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法