    社會

    落實陽光法案 海巡公職人員財產申報公開抽籤

    2026/01/22 10:39 記者邱俊福／台北報導
    海巡署今天公開辦理「114年度公職人員財產申報實質審查」抽籤作業。（記者邱俊福翻攝）

    海巡署為落實陽光法案政策，今天公開辦理「114年度公職人員財產申報實質審查」抽籤作業，由署長張忠龍主持，從96位申報人中抽出10人辦理財產實質審查，再從10人中抽出1人辦理前後年度申報財產比對；海巡署強調，抽籤作業在現場人員見證下，以電腦隨機亂數取樣，力求程序公正、公開的作業方式，並兼顧嚴謹及效率。

    海巡署表示，海巡肩負維護海域及海岸秩序，海巡人員24小時全年無休守護台灣海域，無論是海域治安、維護漁權，或是救生救難、海洋事務、海洋保育，總是堅守第1道防線，確保國家及人民生命財產安全，為減輕同仁需自行查詢財產的負擔，責由政風室積極輔導同仁透過「授權介接財產資料」方式完成申報作業，114年度財產申報授權比例為100%，讓同仁能有效率完成申報作業，安心致力於推展各項海巡業務。

    抽籤作業完成後，將透過「法務部公職人員財產申報系統」辦理中籤人員的財產查調及審核作業，如發現有故意申報不實之情形，將依據公職人員財產申報法第12條規定，函報法務部裁處，以符合陽光法案端正政風、確立公職人員清廉作為之目的。

