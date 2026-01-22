高一少女打「回憶砲」 吃醋前男友與妹子曖昧遭揍被硬上

蔡姓男子不滿前女友翻看他的手機，竟出手打人還強迫發生性行為。示意圖（資料照）

15歲少女小青（化名）和蔡姓男友分手後，兩人相約打「回憶砲」後，蔡男處於「聖人模式」，小青翻看蔡男的手機，發現他和其他妹子的曖昧訊息，小青不爽打算離開摩鐵，被蔡男查覺後，兩人發生口角，蔡男動手狂打小青，還逼她脫光衣服後硬上，小青受辱後向親友求援，法官依妨害性自主罪判蔡男徒刑4年6月。

判決指出，小青家對面的碗糕店是蔡男表哥家開的，表哥收攤時，蔡男有時候會到攤裡找表哥聊天，幾次下來，也順勢認識小青，但兩人交往不到半年就分手。蔡男和小青雖然分手後，但偶而還會有連絡，2024年5月12日，兩人相約見面時，蔡男提議去摩鐵打炮「回憶」一下過往的甜蜜，小青擔心惹怒情緒控管能力不佳的蔡男，於是只好勉強同意。

請繼續往下閱讀...

兩人在摩鐵發生性行為後，蔡男處於「聖人模式」的半昏迷狀態，小青拿他的手機出來翻看，發現蔡男和其他妹子的曖昧訊息，小青不爽，認為蔡男都有喜歡的對象幹麻又來糾纏她，於是決定不告而別離開摩鐵，但蔡男發現後，兩人為此大吵一架，蔡男情緒失控，開始狂打小青，甚至逼迫她再發生一次性行為。

蔡男逞完獸行後騎車載小青回家，小青擔心被媽媽查覺臉上的傷，跑到朋友店裡暗自哭泣，直到朋友收店後才回家，躲在房裡的小青，最後還是按捺不住受創的心靈向親友訴苦，媽媽得知此事後趕緊帶她去醫院驗傷、報警。

高雄地方法院審理時，蔡男坦承與小青發生性行為，也承認自己有出手毆打小青，但否認性侵，法官審酌相關事證後不採信蔡男說詞，依成年人故意對少年犯強制性交罪判刑4年6月，可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法