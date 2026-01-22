中港澄清割腕醉男重拳打飛護理師！同事衝出櫃台飛身救援被讚爆

中港澄清醫院急診男護理師被患者毆打受傷，另名同事見狀從櫃檯飛身而出。（擷取自杜承哲臉書）

台中澄清醫院中港院區急診處昨（21）日發生醫療暴力事件。一名酒後割腕的男患者出拳重擊一名男護理師，對方當場被打飛跌坐到病床上，出現頭部外傷及腦震盪，目前仍住院觀察治療。事發當下，另名護理師從櫃檯飛身而出的帥氣畫面，瞬間引發社群熱議。

澄清醫院中港分院副院長、急診科主任蔡哲宏表示，遭攻擊的是資深護理人員，當時看到患者手部傷口仍在流血，主動向患者妻子說明治療流程，希望安撫情緒、完成處置，未料卻遭患者暴力相向。院方對醫療暴力表達嚴正譴責，將全力協助護理師提告，維護醫護人員安全與權益。

同院胸腔外科主治醫師杜承哲也在臉書發文表示，現在涉嫌行兇的患者已經被警方逮捕，感謝蔡副院長協助同仁提告。醫護人員很多時候只是看不下去患者滴著血離開，希望對方好好完成治療，但這份替人著想，卻可能變成自己受傷的代價，呼籲社會不要再以暴力對待醫護。

杜承哲同時PO出事發畫面，另一名護理師見狀從櫃檯飛身衝出制止，動作俐落，讓他忍不住大讚該名急診同仁「你的身法真的是太靈動了，這個同事有義氣也有體能」。畫面曝光後引發熱議，網友紛紛大讚，「這護理師太強了吧」、「飛出去的好帥」、「這背影真是帥」、「從櫃檯飛出去根本武林高手」。

其他網友也留言回應，「希望受傷護理師無大礙，早日康復！」、「不加薪不行了」、「一定要提告不能和解」、「喝酒鬧事真的很令人反感，沒本事控制自己就不要喝」、「支持提告！醫院病歷標記暴力」。

