NET「石虎抱抱」陷抄襲 律師黃柏榮：恐不僅著作權問題

連鎖服飾品牌NET近日推出電繡石虎系列服飾，主打台灣保育動物元素，卻遭網友質疑，其石虎造型與插畫品牌「石虎抱抱」角色「栗歐」高度相似，恐涉及侵權，引發抄襲與授權爭議。對此，律師黃柏榮指出，這類角色圖樣爭議，若僅停留在是否抄襲，實則低估企業真正面臨的法律風險；從商務法律角度觀察，關鍵不只在著作權，而在該角色是否早已進入「商標與商業識別」層級。

黃柏榮表示，著作權保護的是具體表達形式，只要線條、比例、表情、姿態等整體視覺高度相似，即可能構成重製或改作；但對企業而言，著作權爭議相對仍屬可控，因為攻防重點集中在圖像比對本身。因此，真正風險在於，當角色經過長期經營，被大量運用於貼圖、周邊商品、聯名合作，甚至已完成商標申請或實際商標使用，即便消費者未必說得出角色名稱，也可能對其來源產生連結，此時「商標風險」便已啟動。

黃柏榮說，法律上最關鍵的判斷是，一般消費者是否會誤以為該商品是經過授權的正版商品；只要存在混淆可能，就不需要圖樣「完全一樣」。即便經過修改、重新繪製，只要仍足以指向特定來源，就可能同時涉及商標侵權與不正競爭行為。

他也點出企業實務中最常見的錯誤，在於只檢查「圖像有沒有抄」，卻忽略「權利有沒有踩線」。設計端僅確認未直接複製、採購端只管成本與交期、行銷端只在意市場接受度，卻沒有人進一步確認該角色是否早已被市場視為識別標誌、是否已被他人使用或註冊。

黃柏榮提醒，一旦商品進入流通市場，風險不再只是單純的賠償金額，還包括品牌形象、商譽、通路信任，以及後續授權與合作成本。若事後才發現無法申請商標，甚至已有他人取得權利，企業將陷入進退兩難的困境。

