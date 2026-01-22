為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    天寒地凍 失智老婦走失13小時奇蹟生還

    2026/01/22 10:07 記者劉禹慶／澎湖報導
    今年最強寒流報到！失智老婦走失13小時奇蹟生還。（圖由馬公警分局提供）

    今年最強寒流報到！失智老婦走失13小時奇蹟生還。（圖由馬公警分局提供）

    居住在馬公市興仁里的1名86歲老婦，因罹患失智症，昨（21）日凌晨離開住家不見蹤影，由於寒流來襲，老婦離家時僅著薄衫、短褲，心急如焚的家屬發動網路協尋，並向東衛派出所報案，與時間賽跑，在員警及熱心網民、社區民眾協力搜尋下，昨日下午5時10分在烏崁高麗菜公園發現，結束13小時天寒地凍流浪之旅。

    根據了解網路發文者為老婦人的孫女，指稱阿嬤在21日凌晨2時6分從家中離開，就失去蹤影。由於今年最強寒流報到，阿嬤又衣衫單薄，每在戶外多待1分鐘，都增加危險性，因此在網路平台上發出【緊急協尋】令，請大家幫忙轉傳，拜託大家幫忙找找阿嬤的蹤影。

    馬公警分局在21日上午10時，接獲民眾張姓女子報案，指其患有失智症之母親，於凌晨離家後失聯，警方立即受理並通報各單位緊急協尋。經員警調閱沿線監視器，採同心圓方式擴大搜尋，發現婦人凌晨曾行經興仁里多處路段，最後朝機場方向前進，警方隨即結合社區居民持續追蹤動向。

    經不懈搜尋，員警與社區協尋民眾，在馬公市烏崁里高麗菜公園發現婦人，當時仍有意識但疑似受寒，警方立即提供保暖物資並通報救護人員協助送醫，後續確認無生命危險。

    澎湖縣政府消防局接獲民眾報案，於烏崁高麗菜公園附近尋獲疑似失聯之老人，經派遣澎南91救護車前往救護，勤務人員到達現場後，評估患者（約86歲、女性）意識清楚，體溫偏低，生命徵象穩定，下午5時27分送達三總澎湖分院急診室。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播