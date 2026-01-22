天寒地凍 失智老婦走失13小時奇蹟生還

今年最強寒流報到！失智老婦走失13小時奇蹟生還。（圖由馬公警分局提供）

居住在馬公市興仁里的1名86歲老婦，因罹患失智症，昨（21）日凌晨離開住家不見蹤影，由於寒流來襲，老婦離家時僅著薄衫、短褲，心急如焚的家屬發動網路協尋，並向東衛派出所報案，與時間賽跑，在員警及熱心網民、社區民眾協力搜尋下，昨日下午5時10分在烏崁高麗菜公園發現，結束13小時天寒地凍流浪之旅。

根據了解網路發文者為老婦人的孫女，指稱阿嬤在21日凌晨2時6分從家中離開，就失去蹤影。由於今年最強寒流報到，阿嬤又衣衫單薄，每在戶外多待1分鐘，都增加危險性，因此在網路平台上發出【緊急協尋】令，請大家幫忙轉傳，拜託大家幫忙找找阿嬤的蹤影。

馬公警分局在21日上午10時，接獲民眾張姓女子報案，指其患有失智症之母親，於凌晨離家後失聯，警方立即受理並通報各單位緊急協尋。經員警調閱沿線監視器，採同心圓方式擴大搜尋，發現婦人凌晨曾行經興仁里多處路段，最後朝機場方向前進，警方隨即結合社區居民持續追蹤動向。

經不懈搜尋，員警與社區協尋民眾，在馬公市烏崁里高麗菜公園發現婦人，當時仍有意識但疑似受寒，警方立即提供保暖物資並通報救護人員協助送醫，後續確認無生命危險。

澎湖縣政府消防局接獲民眾報案，於烏崁高麗菜公園附近尋獲疑似失聯之老人，經派遣澎南91救護車前往救護，勤務人員到達現場後，評估患者（約86歲、女性）意識清楚，體溫偏低，生命徵象穩定，下午5時27分送達三總澎湖分院急診室。

