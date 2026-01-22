學生搭公車突昏眩 警登車救護平安送醫

救護人員抵達派出所後，劉員也配合醫護人員將學生送往醫院診治，並主動協助聯繫其家屬及學校說明突發情況。（記者鄭景議翻攝）

〕1名中學生前日搭乘251號公車行經台北市文山區路段時，突然感到身體不適且臉色蒼白，甚至出現冷汗直流、無法言語的情形。公車司機察覺異狀後，為了爭取救護時間，機警將公車直接停靠在文山第一分局復興派出所門口尋求協助。員警劉明翰獲報立即登車查看，並通報119救護人員到場，隨後平安將學生送醫並聯繫家屬與學校。

文山第一分局復興派出所指出，該名學生於乘車途中在座位上突然顯露出痛苦神情，司機發現後判斷情況緊急，立刻轉往派出所請求警方到場。警員劉明翰第一時間跳上公車查看學生的生理狀況，發現他當時冷汗直流、呼吸急促且言語困難，身體相當虛弱。

劉員隨即在現場不斷關懷並安撫學生的情緒，同時撥打119請求派遣救護車支援。等到學生的身體狀況稍微穩定後，員警先行將他攙扶下車帶回派出所內休息，避免在路邊吹風受寒。救護人員抵達派出所後，劉員也配合醫護人員將學生送往醫院診治，並主動協助聯繫其家屬及學校說明突發情況。

醫院初步檢查顯示，該名學生疑似是因為近期氣溫劇烈變化，加上身體過於勞累，才導致突發性的暈眩與不適，所幸經過及時治療後已無大礙。家屬在接到通知後趕往醫院，對於公車司機的機警處置以及警方熱心主動的關懷表達由衷感謝。

文山第一分局提醒，近期氣候變化較大，民眾外出時應多加留意自身健康狀況。搭乘大眾運輸工具時如果感到身體不適，應立即向司機或周遭乘客反應尋求協助。警方也將持續秉持熱情服務與積極應變的精神，守護市民的安全與健康。

