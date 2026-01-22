為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    學生搭公車突昏眩 警登車救護平安送醫

    2026/01/22 10:03 記者鄭景議／台北報導
    救護人員抵達派出所後，劉員也配合醫護人員將學生送往醫院診治，並主動協助聯繫其家屬及學校說明突發情況。（記者鄭景議翻攝）

    救護人員抵達派出所後，劉員也配合醫護人員將學生送往醫院診治，並主動協助聯繫其家屬及學校說明突發情況。（記者鄭景議翻攝）

    〕1名中學生前日搭乘251號公車行經台北市文山區路段時，突然感到身體不適且臉色蒼白，甚至出現冷汗直流、無法言語的情形。公車司機察覺異狀後，為了爭取救護時間，機警將公車直接停靠在文山第一分局復興派出所門口尋求協助。員警劉明翰獲報立即登車查看，並通報119救護人員到場，隨後平安將學生送醫並聯繫家屬與學校。

    文山第一分局復興派出所指出，該名學生於乘車途中在座位上突然顯露出痛苦神情，司機發現後判斷情況緊急，立刻轉往派出所請求警方到場。警員劉明翰第一時間跳上公車查看學生的生理狀況，發現他當時冷汗直流、呼吸急促且言語困難，身體相當虛弱。

    劉員隨即在現場不斷關懷並安撫學生的情緒，同時撥打119請求派遣救護車支援。等到學生的身體狀況稍微穩定後，員警先行將他攙扶下車帶回派出所內休息，避免在路邊吹風受寒。救護人員抵達派出所後，劉員也配合醫護人員將學生送往醫院診治，並主動協助聯繫其家屬及學校說明突發情況。

    醫院初步檢查顯示，該名學生疑似是因為近期氣溫劇烈變化，加上身體過於勞累，才導致突發性的暈眩與不適，所幸經過及時治療後已無大礙。家屬在接到通知後趕往醫院，對於公車司機的機警處置以及警方熱心主動的關懷表達由衷感謝。

    文山第一分局提醒，近期氣候變化較大，民眾外出時應多加留意自身健康狀況。搭乘大眾運輸工具時如果感到身體不適，應立即向司機或周遭乘客反應尋求協助。警方也將持續秉持熱情服務與積極應變的精神，守護市民的安全與健康。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播