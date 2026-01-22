澎湖水族館排隊購票口角糾紛延伸全武行 施暴者處拘役20天

澎湖水族館在觀光旺季，遊客大排長龍入場。（記者劉禹慶攝）

原本是快快樂樂出遊，卻因在澎湖水族館排隊購票入場，因口角糾紛，進而衍生出全武行，案經受害者向白沙警分局報案提告，經澎湖地檢署檢察官聲請以簡易判決處刑，澎湖地方法院黃姓民眾犯傷害罪，處拘役20日，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。

判決主文指出，黃姓被告2024年7月1日上午10時50分許，在澎湖水族館因排隊購票入場事宜，與另位民眾發生口角爭執，竟基於傷害他人身體之犯意，徒手毆打該名民眾頭部，致其受有頭部鈍挫傷併腦震盪、右額瘀傷等傷害。案經民眾訴由澎湖縣政府警察局白沙分局報告臺灣澎湖地方檢察署，陳請台灣高等檢察署檢察長核轉澎湖地檢署偵辦。

黃姓被告於偵查中坦承犯罪事實不諱，加上證人受害民眾、澎湖水族館鄭姓主管於警詢時證述情節大致相符，並有現場處理員警密錄器截取照片3張、澎湖水族館平面圖1張、刑案現場測繪圖1份、澎湖水族館現場照片2張、澎湖水族館內監視器鏡頭畫面翻拍照片3張、澎湖縣政府警察局白沙分局派出所員警工作紀錄簿1份、衛生福利部澎湖醫院診斷證明書1份附卷可證，足認被告之任意性自白與事實相符，被告犯嫌應堪認定。

澎湖地方法院簡易庭核黃姓被告所為，係犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌。依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。

澎湖水族館是快樂出遊好去處，卻因購票口角引發全武行。（記者劉禹慶攝）

