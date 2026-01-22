為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    逆轉！網紅作家酸人妻專睡處長 一審判刑賠錢、二審刑民事全無罪

    2026/01/22 09:48 記者楊心慧／台北報導
    江姓女作家曾多次以「專睡處長」、「渣女」等字眼影射科技業副總夫人與科技公司處長有不正當關係，被告求償100萬元，一審判有期徒刑10個月，可易科罰金、可上訴，民事判賠20萬元，沒想到二審大逆轉，刑民事皆無罪。（情境照）

    江姓女作家曾多次以「專睡處長」、「渣女」等字眼影射科技業副總夫人與科技公司處長有不正當關係，被告求償100萬元，一審判有期徒刑10個月，可易科罰金、可上訴，民事判賠20萬元，沒想到二審大逆轉，刑民事皆無罪。（情境照）

    經營臉書粉專「I'm Mrs.Lee/我是李浚赫的太太，凱薩琳-江姸熹」的江姓女作家曾多次以「專睡處長」、「渣女」等字眼，影射科技業副總夫人劉女與科技公司許姓處長有不正當關係，被指涉的劉女憤而提告求償100萬元，一審刑事判有期徒刑10個月，可易科罰金、可上訴，民事則判賠償20萬元，沒想到二審皆大逆轉，刑民事皆無罪。

    「群創光電」許姓處長在個人臉書自爆婚姻不幸福，坦承與多名女性有不正當關係，甚至點名與劉女有染，引起各界討論；江姓女作家後續發文影射，並公開劉女的婚姻狀況及家庭背景，隨後令劉女提告，認為她妨礙名譽，求償100萬元，並要求刪除貼文。

    台北地院審理認為，此案是劉女私德，與公共利益無關，還用「渣女」、「爛人」等侮辱性字眼形容，甚至稱「整到奶奶比頭大」、「嘴唇像小丑」等攻擊外貌，判江姓女作家10個月徒刑，另處拘役120日，均可易科罰金。

    高院刑事庭去年8月26日改判無罪定讞，高院民事庭則在昨天宣判免賠，江姓女作家則在臉書發文講述過程，說應該仍有很多人記得她當時的慘況，只是評論新聞，卻莫名其妙成了散播新聞的源頭，當時的粉專更是被網軍消失，只能重新開始，並感謝律師與法官，讓她能夠無罪。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播