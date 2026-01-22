為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    紅衣女現身？紅色巨球飄路中 駕駛驚嚇險翻車

    2026/01/22 09:20 記者湯世名／彰化報導
    紅色巨型汽球飄路中，駕駛驚嚇險翻車。（圖由黃翊愷提供）

    

    驚！彰化縣芬園鄉農會總幹事黃翊愷今天（22日）清晨外出跑行程，開車途經芬園鄉彰南路5段彎道時，前方突然有1個紅色巨型空飄氣球擋在車道上，由於天色微亮，嚇得他以為路中央出現「紅衣女郎」，所幸他反應快速立即右轉方向盤閃過，驚險萬分，他為避免後方用路人撞上釀事故，立即下車把汽球移往路邊，餘悸猶存驚呼「差點就翻車」。

    黃翊愷指出，他今天清晨天色微亮外出跑行程，開車行經彰南路5段彎道內側車道時，突然發現前方竟然有1個巨大的紅色物體飄在路中間，一時間以為是「紅衣女」現身，車輛快速靠近才看清是1個巨大的紅色氣球飄在半空中，嚇得他趕緊急轉方向盤往右側切出才閃過，車身猛烈晃動，險些翻車；若再慢個幾秒鐘鐵定撞上，屆時後果恐不堪設想。

    黃翊愷為避免後方車輛撞上氣球或要閃避釀禍，立即把車停好後跑到內側車道上把氣球移往路邊，仔細一看竟然是廣告業者的空飄氣球，可能是東北季風強勁，不知從何處被吹來彰南路上，繩子卡在中央分隔島路樹上，紅色氣球就飄在車道半空中，實在太危險。

    彰化警分局則表示，如果知道氣球是從車上掉落，就可以依道路交通管理處罰條例第30條處罰汽車駕駛人3000至1萬8000元。

    芬園鄉彰南路飄著紅色巨型汽球，嚇壞駕駛。（圖由黃翊愷提供）

    

