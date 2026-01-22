高金枝爆職場霸凌成「司法界謝宜容」 司法院證實：有關心該名法官

司法院深夜發聲明，說明高金枝霸凌一事。（資料照）

外傳總統府本週五將派任預計於2月9日屆齡70歲退休的高等法院院長高金枝擔任司法院秘書長，卻傳出她曾霸凌高院法官，司法院深夜發聲明，強調高曾在2024年12月間關心該名法官，因法官職務已獲調整，無意提起申訴，「本院並無不處理之情形」；據了解，該名法官職務未被調整，依舊是高金枝下屬，面對職場霸凌不敢聲張，更崩潰看心理諮商8次，高仍會時不時酸言酸語。

高金枝傳出霸凌一名辦案有效率，未結案件數僅10多件的高院法官，這名女法官有次審理某起詐欺案，在宣判前夕，被司法院罕見要求「業務檢查」，引起院內同仁議論，因司法院通常只會針對已結案的案件業務檢查，當時卻挑選女法官未結案案件審查，事後雖然司法院沒後續動作，卻也沒解釋為何「突然」檢查。

請繼續往下閱讀...

司法院表示，每年皆會對所屬各級法院進行例行性聯合視導，抽選審理中的民刑事案件，就案件程序進行，有無值得嘉許優點，或停滯不當稽延等缺失加以檢視，高院女法官的案件有無被抽選檢查，尚需調閱當時的業務視導紀錄始能知悉。

不過司法院急於深夜發聲明，卻未和高院對好說法、或是還不了解狀況，高院深夜的新聞稿稱，「司法院的檢查結果會函請各該法院院長促請法官或相關人員檢討改善，高院長乃借用與各庭法官交流時，向該名法官及其他法官們提及司法院業務檢查之情事，希望法官們有則改之，無則勉之」；也就是說，高院坦言有此事，司法院疑似至今仍搞不清楚狀況。

