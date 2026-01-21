疑涉內線交易樂迦再生科技股 大同前副董吳振隆遭檢調帶回

西門町大地主吳振隆。（資料照）

長期深耕西門町商圈，買下峨眉街店面及西寧南路大樓，被外界冠稱「西門町地王」的大同集團前副董事長吳振隆，曾同時擔任大同公司副董事長、大同資產開發公司董事長，以及上櫃子公司大世科董事長等要職。吳振隆去年10月辭去多項關鍵職務、淡出經營層，未料僅數月後，今天因違反證券法遭檢調搜索。

吳振隆綽號「古錐董」，30多年靠承接台北市鬧區西門町服飾業起家，累積財富後跨足不動產市場，事業版圖延伸至有線電視、頻道代理及百貨公司，亦曾在東森電視股權爭奪戰中擔任要角。

士林地檢署偵辦違反證券交易法案件，今指揮檢調兵分14路搜索，傍晚帶回吳振隆等10人到案說明。據了解，吳振隆與樂迦再生科技董事吳峻毅，涉嫌在利多消息發布前，進行樂迦再生科技興櫃股票內線交易，藉此獲利，檢方認其行為已涉違反證券交易法，全案仍持續釐清。

吳振隆過去曾遭詐。2020年，綠興國際有限公司負責人吳旭昇、展霖生化基因公司負責人陳柏良，被控偽造與台北醫學大學簽署的合作意向書，在外招攬投資牛樟芝新藥事業，騙走吳振隆約3億多元。

檢調調查，吳旭昇自2014年10月至2016年間，涉嫌偽造兩份產學合作意向書，透過LINE圖檔傳送給吳振隆，詐財將近3億多元。第一份圖檔是展霖與綠興公司與台北醫學大學生化「學科」簽訂的三方合作意向書，第二份則是綠興公司與北醫生化學科的合作意向書，均與牛樟芝新藥投資有關。

吳振隆後來向北醫求證，才發現學校並未與這兩家公司簽署任何意向書，憤而向檢調檢舉提告。

