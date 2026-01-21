為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    瑞芳急凍剩11度！婦人雨中瑟縮發抖 警「借衣救急」助返家

    2026/01/21 19:15 記者林嘉東、吳昇儒／新北報導
    1 名57歲黃姓婦人昨穿著單薄衣物在街頭徘徊，冷得全身發抖，新北市瑞芳警分局四腳亭派出所員警獲報趕抵見狀，向附近店家「借衣救急」為婦人保暖，隨後更細心陪同至火車站找回婦人遺落的外套與錢包，暖心舉動讓家屬感激不已。（記者林嘉東翻攝）

    1 名57歲黃姓婦人昨穿著單薄衣物在街頭徘徊，冷得全身發抖，新北市瑞芳警分局四腳亭派出所員警獲報趕抵見狀，向附近店家「借衣救急」為婦人保暖，隨後更細心陪同至火車站找回婦人遺落的外套與錢包，暖心舉動讓家屬感激不已。（記者林嘉東翻攝）

    冷氣團強襲，全台急凍！新北市瑞芳山區今（21日）上午氣溫驟降至攝氏11度，冷風中夾帶濕冷冬雨。一名57歲黃姓婦人因故穿著單薄衣物在街頭徘徊，冷得全身發抖。新北市瑞芳警分局四腳亭派出所員警獲報趕抵見狀，向附近店家「借衣救急」為婦人保暖，隨後更細心陪同至火車站找回婦人遺落的外套與錢包，暖心舉動讓家屬感激不已，直呼：「這麼冷的天，還好有警察幫忙！」

    新北市瑞芳警分局四腳亭派出所警員高子涵、黃偲凱於今早近10時接獲熱心民眾通報，指瑞芳區中央路一帶有一名中年婦人在雨中遊蕩，衣著異常單薄。高、黃2名員警火速趕往現場，發現57歲的黃姓婦人在寒風中瑟縮不止、臉色發白，已呈失溫前兆，趕緊向周邊店家商借禦寒衣物，先幫黃婦披上保暖，並透過當地里長協助聯繫家屬。

    就在安撫黃婦過程中，四腳亭火車站站務人員剛好通報，指站內女廁發現不明人士棄置的衣物和錢包。員警憑藉敏銳直覺，研判可能為黃婦所有，便耐心引導並陪同黃婦前往車站查看；經確認後，該物品確為黃婦所有，員警隨即像對待自家長輩般，協助黃婦將衣褲穿好，避免受凍。

    家屬聞訊趕抵，見到黃婦平安無事，且受到警方妥善照顧，激動地連聲道謝。瑞芳警分局新任分局長高繼鴻強調，這波冷氣團來勢洶洶，警方除加強巡邏關懷轄內獨居長者與弱勢族群外，也呼籲民眾發揮鄰里守望相助精神，若發現有需要協助的對象，請即時撥打110通報，警方將隨時提供最溫暖的依靠，守護民眾平安度過寒冬。

