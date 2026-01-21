為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    跨縣市網購台版｢N號房｣兒少性影像 犯罪地管轄權台中院檢攻防

    2026/01/21 18:49 記者許國楨／台中報導
    高雄男向台版N號房買未成年性影像被起訴，台中高分院審認中檢無管轄權。（資料照）

    「台版N號房」案件，連購買未成年性影像買家也成為司法攻防。台中地檢署追查Telegram社群非法散布未成年性影像時，發現1名高雄男子曾刷卡購買性影像禮包，認為犯罪行為與台中機房有高度關聯起訴，卻遭法院質疑管轄權；台中高分院近日拍板定案維持一審認定，駁回檢方上訴確定。

    台中地檢署偵辦Telegram通訊軟體上的「台版N號房」社群及官方網站，發現該集團利用「跟車程式」自動轉傳未成年性影像，在台中市1處大樓內設置機房，並查獲趙姓管理員，趙男因涉違反《兒童及少年性剝削防制條例》已遭起訴。

    檢方進一步溯源，發現高雄市蘇姓男子曾以信用卡刷卡支付150元至1199元不等金額，向該社群購買「性影像禮包」，檢警前年7月底在高雄搜索時，於蘇男手機中查獲未成年性影像，台中地檢署依違反兒少性剝削條例，向台中地院聲請簡易判決處刑。

    然台中地院審理後認為，蘇男設籍、居住地均在高雄，其「持有未成年性影像」行為地點亦在高雄，僅因影像來源機房設於台中，尚不足以認定蘇男犯罪地在台中，裁定將案件移轉由高雄橋頭地院管轄審理。

    檢方不服上訴，主張蘇男刷卡購買影像禮包並取得程式使用權後，即可隨時連線觀看、下載影像，犯罪行為已在台中完成著手階段，台中地院自有管轄權，不過，台中高分院審理後指出，依蘇男供述，購買後仍須點選對方提供連結、加入群組，才能實際取得未成年性影像。

    此舉顯示購買行為本身尚未構成犯罪，必須在「無正當理由持有未成年性影像」時，才符合違法要件，檢方亦未能提出具體證據，證明蘇男接收、下載或持有影像的行為地點發生在台中，認定一審見解並無違誤，維持原裁定，駁回上訴，全案確定。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

