惡男滅妻全家判死刑 律師團控一審審判長教國民法官可睡覺

犯案時24歲的男子張泓毅2024年趁30歲陳姓妻子熟睡將其掐死，再殺死69歲岳母與3歲繼子，在當年是受到社會關注的滅門慘案，新北地院國民法官依殺人及成年人故意對兒童犯殺人罪，判張男死刑，褫奪公權終身；台灣高等法院今行程序準備，張男辯護律師團主張，一審審判長不當訴訟指揮，要求勘驗原審法庭錄音，盼能證明審判長指揮國民法官可以睡覺。

檢警調查發現，張男與酒店上班的妻子陳女，及陳女母親、陳女之子，住在新北市三重進安街某社區大樓內，2024年4月30日晚間至5月1日凌晨，張男因一廂情願認為妻子活得不快樂，竟趁其熟睡時，以枕頭及徒手勒頸方式將她悶死，2日凌晨3時許又到隔壁房間掐死熟睡的岳母，同日下午5時更以雙手及充電線勒死繼子。

張男犯後伴屍數日，並找來水族館員工到家中清魚缸，故布疑陣，接著再帶博美犬「糯米」搭高鐵逃亡到台中。張男犯後另有盜領岳母15萬元存款，及盜刷她的信用卡升級包養交友網站VIP，或繳房租、儲值線上博弈金共42萬元。張男鑑定時更稱不後悔，甚至說「還是會殺死岳母」等，毫無悔意，新北地院國民法官依殺人及成年人故意對兒童犯殺人罪，判張男死刑，褫奪公權終身。

張男雖然對死刑無意見，但律師團成員唐玉盈、林俊宏、羅開幫他提起上訴，不滿新北地院審判長許必奇對國民法官說「可以睡覺」、「可以閉上眼睛不看證據」、「聽不懂而睡著也不要打擾」等，質疑其訟指揮違反直接審理原則、證據裁判原則，更認為張有教化、復歸社會可能，且殺人不具備計畫性，有迴避死刑事由。

高院今下午行準備程序，身為死者女兒、死者姊姊的陳姓女子出庭，並於高院門口受訪表示，擔心遇到恐龍法官改判，也說張男毫無悔意，非單純衝動犯案。法官在法庭中，詢問陳女是否和解，陳女表示不願和解。

張男的律師團在法庭提出，想函調監所相關表現資料，並調取原審的科刑事項評議表決的票數，待證事實為原審科刑死刑判決是否符合法令門檻之要求，勘驗原審法庭錄音，為證明原審審判長指揮「國民法官可以睡覺」等，為不當訴訟指揮。

法官諭知上開證據是否調查，待合議庭評議，並表示張男將於1/26羈押期滿，對於羈押有無意見？張男表示無意見，律師團則說請依法審酌。

法官最後定訂於3月4日下午14時30分開庭、被告還押。

