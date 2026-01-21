移工寶寶遭保母虐待腦傷返鄉 印尼慈濟接手照顧治療

南投地檢署檢察長郭景東（左3）、犯保南投分會主委吳明賢（右2）到機場送機，抱著印尼寶寶開心合照。（南投地檢署提供）

逃逸印尼移工生下嬰兒，2個月大時遭印尼籍保母暴力虐待致嚴重腦傷、骨折，南投地檢署和被害人保護協會長期關懷和協助，印尼寶寶經治療和復健，已可以自行走路，虐童保母經判刑7年確定後，印尼寶寶終於踏上返鄉之路，今日平安抵達印尼，將由印尼慈濟接手犯保協會，啟動後續的照顧及治療。

這名印尼寶寶是逃逸女性印尼移工，2023年在南投縣生下的男寶寶，母親把孩子託給同為逃逸印尼移工照顧，而這名保母卻虐待出生僅2個月的嬰兒，致其腦部受傷、右側橈骨遠端骨裂，並昏迷2週才甦醒。犯罪被害人保護協會南投分會2024年6月接獲通報，與南投地檢署介入關懷與協助，經評估提供每月重傷生活照顧津貼，並媒合早期療育資源，協助被害寶寶進行復健，並協助向南投地檢署申請犯罪被害補償金。

該名印尼寶寶經治療與復健，從最初無法自行穩坐、說話，在中華官心協會的照護下，學會坐、爬、行走與說話，曾受傷骨折的右手腕也逐漸復原，2歲多的他愈來愈健康。

該案歷經約2年訴訟，暴力虐待該明寶寶的印尼移工，被依成年人對兒童傷害致重傷罪判刑7年確定，因訴訟程序結束，印尼寶寶20日終於搭機返國，南投地檢署檢察長郭景東、犯保南投分會主委吳明賢並到機場送機，該寶寶今日已平安抵達印尼。

因考量該寶寶返回印尼仍需長期復健與照護，印尼寶寶的犯罪被害補償金，犯保南投分會將以信託管理方式分期支付，並與印尼慈濟合作有關補償金的撥付與運用，作為支應日後生活、復健與照護所需。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

2個月大就被保母暴力虐待腦部受傷、右手橈骨骨折的印尼寶寶，經治療與復健已能行走，20日終於從台灣搭機要返回印尼母國。（南投地檢署提供）

法務部長鄭銘謙曾探視該印尼寶寶。（南投地檢署提供）

