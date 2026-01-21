外送員取錯單？利用轉單時間差冒領雞蛋仔 花蓮警逮人送辦

花蓮市43歲王姓外送員，涉嫌利用派單系統的「轉單」空窗期偷餐遭警方法辦。（警方提供）

花蓮市43歲王姓外送員，涉嫌利用派單系統的「轉單」空窗期，先接單取得取餐編號後，再將訂單轉出，隨即搶在下一位外送員抵達前，持編號向店家冒領餐點。店家事後發現訂單遭重複領取氣得PO網並在外送平台群組貼出影像，花蓮警分局網巡發現後主動偵辦，王男辯稱是拿錯單，警方訊後依詐欺及竊盜罪嫌移送法辦。

案件發生在20日下午4點多，花蓮市一間雞蛋仔專賣店接到平台訂單，製作了3份總價300元雞蛋仔。隨後一名王姓外送員抵達店內，準確報出取餐單號「0433」，店家核對無誤後將餐點交付。不料，王男前腳剛走，約3分鐘後，又有另一名外送員抵達店內，表明要領取同一張「0433」號訂單，業者這才驚覺餐點遭人冒領，只能無奈重新製作，自行吸收食材與時間成本。

業者事後在花蓮的外送平台群組貼出取餐影像，希望王姓外送員說明，王男竟瞎掰稱當時核對的餐點是「1份雞蛋糕加1份雞塊」，辯稱自己跑錯店家拿錯餐；但業者傻眼表示「我們是雞蛋仔專賣店，哪來的雞塊？」，且單號若非接單者根本無法得知，懷疑王男是惡意偷餐，氣得把過程PO上社群平台Threads，提醒同業注意。

花蓮警分局中山派出所員警當晚6點執行網路巡邏時發現該貼文，雖未接獲報案，但認為此風不可長，主動聯繫被害店家展開調查。警方根據平台資料與監視器畫面，迅速鎖定43歲王姓男子，並於今天上午通知到案說明。王男辯稱，自己原本確實有接該張訂單，但後來已經「轉單」（棄單轉給其他外送員），是因為跑錯店家才會造成誤會。

警方質疑，既然已經轉單，為何還跑店家報出取餐單號並取走餐點？且取走的餐點下落不明，顧客也沒收到，顯然是利用轉單後的空檔時間差，進行「假轉單、真詐領」。花蓮警分局今指出，王男行為已觸犯刑法，全案訊後依詐欺及竊盜罪嫌移請花蓮地檢署偵辦。警方呼籲，外送員應秉持職業道德，切勿貪圖小利以身試法；同時也提醒商家在交付餐點時，務必落實核對外送員手機內的訂單編號與品項。

