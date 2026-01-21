趴臥機車全身顫抖被檢出喪屍煙彈 毒蟲拒捕咬傷警遭制伏

台南市警局一分局4名員警壓制涉持毒的33歲汪姓男子，汪男咬傷其中一名郭姓男警的左手小姆指，被加重法辦。（警方提供）

今（21）日上午11點許，台南市警局一分局接獲110勤務中心轉報指東區裕忠路有民眾路倒情事。在線上巡邏的4名員警到場發現1名男子趴在1輛機車上全身顫抖，且男子手上拿有電子煙，當場檢測發現呈依託咪酯毒品陽性反應。員警欲逮捕男子時，男子反抗並咬傷其中1名郭姓男警的左手小姆指，接著多名支援警力趕抵協助制伏男嫌，依法送辦。

南市警一分局府東派出所4名巡邏員警獲報到場查處，發現1名33歲的汪姓男子趴臥在停於路邊的1輛機車上且全身顫抖。當下員警發現汪男手上持有電子煙，拿檢測器材做初篩呈依託咪酯二級毒品（俗稱喪屍煙彈）陽性反應，4名員警依法逮捕過程中，汪男企圖反抗、咬傷郭姓男警的左手小姆指，郭警包紮傷勢後幸無大礙。

汪男拒捕時，執勤的員警以無線電呼叫優勢警力到場到支援將其逮捕，另在汪男身上起出毒品吸食器，全案訊後依妨害公務、傷害、毒品、公共危險、毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

南市一分局員警查出33歲汪姓男子的電子煙有依託咪脂毒品成分與毒品吸食器。（警方提供）

