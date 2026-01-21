為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    趴臥機車全身顫抖被檢出喪屍煙彈 毒蟲拒捕咬傷警遭制伏

    2026/01/21 17:10 記者王俊忠／台南報導
    台南市警局一分局4名員警壓制涉持毒的33歲汪姓男子，汪男咬傷其中一名郭姓男警的左手小姆指，被加重法辦。（警方提供）

    台南市警局一分局4名員警壓制涉持毒的33歲汪姓男子，汪男咬傷其中一名郭姓男警的左手小姆指，被加重法辦。（警方提供）

    今（21）日上午11點許，台南市警局一分局接獲110勤務中心轉報指東區裕忠路有民眾路倒情事。在線上巡邏的4名員警到場發現1名男子趴在1輛機車上全身顫抖，且男子手上拿有電子煙，當場檢測發現呈依託咪酯毒品陽性反應。員警欲逮捕男子時，男子反抗並咬傷其中1名郭姓男警的左手小姆指，接著多名支援警力趕抵協助制伏男嫌，依法送辦。

    南市警一分局府東派出所4名巡邏員警獲報到場查處，發現1名33歲的汪姓男子趴臥在停於路邊的1輛機車上且全身顫抖。當下員警發現汪男手上持有電子煙，拿檢測器材做初篩呈依託咪酯二級毒品（俗稱喪屍煙彈）陽性反應，4名員警依法逮捕過程中，汪男企圖反抗、咬傷郭姓男警的左手小姆指，郭警包紮傷勢後幸無大礙。

    汪男拒捕時，執勤的員警以無線電呼叫優勢警力到場到支援將其逮捕，另在汪男身上起出毒品吸食器，全案訊後依妨害公務、傷害、毒品、公共危險、毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    南市一分局員警查出33歲汪姓男子的電子煙有依託咪脂毒品成分與毒品吸食器。（警方提供）

    南市一分局員警查出33歲汪姓男子的電子煙有依託咪脂毒品成分與毒品吸食器。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播