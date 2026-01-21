女友打卡洩行蹤仇家糾眾來襲 角頭防衛過當刺死人判7年半

死者黃男等人持刀攻擊林男。（資料照）

基隆黑幫角頭林愷葳3年前與金山某黑幫角頭衝突結怨，2天後林男到北市燒烤火鍋店為女友慶生，他的女友用IG打卡，意外暴露林男行蹤，金山李姓角頭得知後立即糾集10多人趕到店外圍堵，林男持折疊刀反擊，一刀刺死對方人馬的黃姓男子，傷口深達12公分。台北地院審理認定，林男有傷害黃男的直接故意，也能預見可能致死的結果，雖構成正當防衛，但防衛過當，依傷害致死罪將林男判處7月6月徒刑。可上訴。

警方調查，林愷葳是混跡基隆市的地方角頭，2023年1月6日在基隆市凱悅KTV，與新北市金山區的黑幫成員發生口角與肢體衝突，對方尋思報復；同月8日凌晨，林男與女友、友人到北市長安東路「夜問」燒肉串串火鍋店慶生，因女友在IG打卡，洩漏林男行蹤，金山李姓角頭得知後，率領多名黑衣人帶著棍棒，趕到該店堵人尋仇。

當時林男正在店外抽菸聊天，見到對方10多人朝他衝過來，人多勢眾來勢洶洶，於是取出隨身攜帶的折疊刀自保，對方黃姓成員追進店裡毆打林男的頭部，林男揮刀反擊，一刀刺進黃男左前胸，致黃男身受重傷，送醫急救仍因左胸大量血胸、心包囊積血和兩肺扁塌，大量出血死亡。

轄區警中山分局獲報，啟動快打部隊到場，逮捕林男，林一度謊稱只是路過，臉上傷勢是跌倒造成，但警方在他車內起出凶刀等4把刀械，依殺人罪送辦。

台北地檢署偵查後認為，林男和死者黃男素不相識，黃男因幫派尋仇而到場助陣，基隆KTV事件黃並不在場、並非林男的主要衝突對象，林男沒有致黃男死亡的主觀犯意，檢方2023年10月依傷害致死罪起訴林男；台北地院分案由國民法庭審理，但林男聲請不採行國民法官制，合議庭裁准，改依普通法院程序審理。

林愷葳坦承傷害致死，辯稱沒有直接故意、只有間接故意，且是正當防衛。律師辯護指出，本案起因是基隆KTV衝突，對方集結10餘人前來尋仇，林男遭受突如其來的攻擊，見一大群人朝他衝過來，第一時間林也往餐廳內躲，死者黃男手持疑似彈簧刀、第一個衝進餐廳追打林，還用刀尾的車窗擊破器捶打林的頭部成傷，林若不反擊可能會喪命，才向黃揮刀，屬正當防衛，因反應時間不到1秒，林並不是故意刺擊左胸，沒有防衛過當。

北院審理後認定，黃男傷口深達12公分，須施以相當力度，林男主觀上有傷害黃男的直接故意；林持刀刺擊左前胸，也可預見可能造成死亡結果；勘驗監視器畫面顯示，林雖然構成正當防衛，但畫面和多名證人證詞都指向黃男是徒手攻擊，並沒有拿武器，林男的防衛顯屬過當。

法官調查林男有侮辱上官、傷害、毀損、妨害秩序等多項前科，本案案發後1個多月，林又在基隆逼迫他人承認詐賭再予逼債，被依私行拘禁、強盜未遂罪起訴；本案否認犯罪，2次調解庭他都沒到場，未見調解誠意，賠償也未達成共識，犯後態度不佳，量處7年6月有期徒刑。

林男等人在熱炒店門口遭人持刀攻擊。（記者姚岳宏翻攝）

