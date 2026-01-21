高院院長高金枝傳霸凌下屬！法官欲申訴被壓下慘看心理諮商

高院院長高金枝傳霸凌法官。（資料照）

高等法院院長高金枝即將於2月9日屆齡70歲退休，其行事作風褒貶不一，有人說她傲慢、偏執、自我中心，但也有人緩頰說她不善言詞，如今傳出她霸凌高院法官，這名法官原本想提申訴卻被壓下，最終只好看心理諮商；另外，還傳出高金枝曾洩漏司法院的業務檢查應秘密事項，爭議事件連連。

對此，高院回應，此案發生約近一年，雙方有所誤會，但後來誤會冰釋，法官也沒有提出霸凌申訴，「一切都是誤會」。



高金枝於2023年接掌高院，同年下令成立高院史上首個審查中心，處理新收案件的書狀交換、試行調解、程序審查等三項前置事宜，審查4個月後，認為有進入實體審理的必要，再分案給法官，表面上雖未結案件量下降，但4個月案件沒進行實質審理，利息仍會計算，導致當事人權益受害，當時就有法官質疑若不適時洩洪，等到案件累積過多，恐潰堤釀災，但高仍一意孤行強推。

高金枝如今傳出霸凌法官，據傳高金枝針對一名法官，這名法官辦案有效率，未結案件數僅10多件，有次他在審理某起詐欺案時，在宣判前夕，被司法院罕見要求「業務檢查」，在院內傳得沸沸揚揚，不少法官認為審判遭干預，但由於這名法官無愧於心，於是針對程序事項進行答覆，司法院雖沒後續動作，卻也沒解釋為何「突然」檢查。

未料，高金枝在幾個月後，竟在與院長有約的現場，當著眾人的面前，直接說出業務檢查內容，並指責該名法官審案程序不合法，被司法院檢查，法官立刻說明此案的狀況，並強調自己並無問題，他也反問高金枝是否研閱過卷證，結果高啞口無言，才緩緩說出沒看過。

該名法官認為自己遭高金枝霸凌，原本想要提起申訴，沒想到卻傳到高金枝耳裡，在提起申訴前，高跑去找該名法官，以口頭方式道歉，但卻冷不防的酸：「不知道你這麼玻璃心」，但由於高金枝仍是長官，法官仍無可奈何只好忍耐，有一次甚至高得知他女兒生病住加護病房，竟對他說：「就是因為你的個性這麼急，所以你女兒才會這樣」。

該名法官至今仍在看心理諮商，壓力仍大，但面對霸凌卻無可奈何，身為法官卻遭受霸凌，令其他同事相當感慨、同情，僅能私下關心、鼓勵，如今高金枝即將退休，不少法官也鬆了口氣。

