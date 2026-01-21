為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    拒檢撞傷2警逃14小時落網 警逮藥頭抄近1公斤安毒

    2026/01/21 16:41 記者陸運鋒／新北報導
    蘇嫌撞傷2警後藏匿女性友人家中，警方掌握行蹤後，今天中午將其拘提到案。（記者陸運鋒翻攝）

    蘇嫌撞傷2警後藏匿女性友人家中，警方掌握行蹤後，今天中午將其拘提到案。（記者陸運鋒翻攝）

    蘇姓男子昨天晚間10時許，駕車在新北市新店遇上警方路檢，警方見其車內放著不明白色粉末，隨即要求下車受檢，但蘇男拒檢還踩油門衝撞逃逸，造成新店分局安康派出所林姓副所長及陳姓員警受傷，其他員警連開3槍喝止，專案小組今晨先逮捕接應的藥頭許姓男子，搜出安非他命近1公斤等各式毒品，今中午12時許再循線將蘇嫌查緝到案。

    新店警分局調查，53歲蘇嫌及44歲許姓藥頭，分別有毒品、槍砲等多項前科；安康派出所林姓副所長及3名警員，昨天晚間10時許，於新店祥和路、車子路口前執行取締酒駕勤務，攔查時發現蘇嫌神色異常，車內還放著白色粉末1包，隨即要求其下車盤查。

    警方指出，蘇嫌拒檢還踩油門加速衝撞林、陳員，造成2人頭、手部有多處擦挫傷，另名吳員先對空鳴1槍喝止後，再朝轎車輪胎連開2槍，但蘇男仍逃逸至三峽一帶棄置車輛，並通知44歲許姓藥頭接應往桃園一帶，再由蘇男獨自駕駛租賃車藏匿於女性友人家中。

    案經警方漏夜追緝，專案小組於今天凌晨4時許前往五股一帶，先逮捕大藥頭許嫌，搜出海洛因79.7克、安非他命945.3克、依托咪酯102.8克、依托咪酯煙彈5.7克、大麻1.2公克及電子磅秤等大量毒品等證物。

    警方說，案經持續擴大追緝鎖定後，於今天中午12時許，循線在中和水源路拘提蘇嫌，搜出鎮暴槍、安非他命10克、海洛因1克及依托咪酯煙彈等證物，警方詢後，分別將2嫌依傷害、妨害公務、毒品、公共危險等罪嫌移送台北地檢署偵辦，另擴大追查毒品來源。

    警方表示，任何挑戰公權力、危害員警生命安全犯罪行為絕不容忍，昨晚執行「酒毒駕大執法」首日，動員警力共計546名，於全市設置78處路檢點，共查獲酒駕公共危險案件10件，酒駕違規舉發13件（含拒測）、毒駕公共危險案件16件，毒駕違規舉發14件（含拒測）。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    蘇嫌藏匿友人家中仍落網，警方搜出安毒、海洛因、鎮暴槍等證物。（記者陸運鋒翻攝） <h4>☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆</h4>

    蘇嫌藏匿友人家中仍落網，警方搜出安毒、海洛因、鎮暴槍等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播