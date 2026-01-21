拒檢撞傷2警逃14小時落網 警逮藥頭抄近1公斤安毒

蘇嫌撞傷2警後藏匿女性友人家中，警方掌握行蹤後，今天中午將其拘提到案。（記者陸運鋒翻攝）

蘇姓男子昨天晚間10時許，駕車在新北市新店遇上警方路檢，警方見其車內放著不明白色粉末，隨即要求下車受檢，但蘇男拒檢還踩油門衝撞逃逸，造成新店分局安康派出所林姓副所長及陳姓員警受傷，其他員警連開3槍喝止，專案小組今晨先逮捕接應的藥頭許姓男子，搜出安非他命近1公斤等各式毒品，今中午12時許再循線將蘇嫌查緝到案。

新店警分局調查，53歲蘇嫌及44歲許姓藥頭，分別有毒品、槍砲等多項前科；安康派出所林姓副所長及3名警員，昨天晚間10時許，於新店祥和路、車子路口前執行取締酒駕勤務，攔查時發現蘇嫌神色異常，車內還放著白色粉末1包，隨即要求其下車盤查。

警方指出，蘇嫌拒檢還踩油門加速衝撞林、陳員，造成2人頭、手部有多處擦挫傷，另名吳員先對空鳴1槍喝止後，再朝轎車輪胎連開2槍，但蘇男仍逃逸至三峽一帶棄置車輛，並通知44歲許姓藥頭接應往桃園一帶，再由蘇男獨自駕駛租賃車藏匿於女性友人家中。

案經警方漏夜追緝，專案小組於今天凌晨4時許前往五股一帶，先逮捕大藥頭許嫌，搜出海洛因79.7克、安非他命945.3克、依托咪酯102.8克、依托咪酯煙彈5.7克、大麻1.2公克及電子磅秤等大量毒品等證物。

警方說，案經持續擴大追緝鎖定後，於今天中午12時許，循線在中和水源路拘提蘇嫌，搜出鎮暴槍、安非他命10克、海洛因1克及依托咪酯煙彈等證物，警方詢後，分別將2嫌依傷害、妨害公務、毒品、公共危險等罪嫌移送台北地檢署偵辦，另擴大追查毒品來源。

警方表示，任何挑戰公權力、危害員警生命安全犯罪行為絕不容忍，昨晚執行「酒毒駕大執法」首日，動員警力共計546名，於全市設置78處路檢點，共查獲酒駕公共危險案件10件，酒駕違規舉發13件（含拒測）、毒駕公共危險案件16件，毒駕違規舉發14件（含拒測）。

蘇嫌藏匿友人家中仍落網，警方搜出安毒、海洛因、鎮暴槍等證物。（記者陸運鋒翻攝）

