惡男滅妻全家一審判死刑提上訴 死者姊顫抖：擔心遇法官改判

死者女兒、姊姊的陳姓女子於高院門口受訪，直呼擔心遇到恐龍法官改判。（記者楊心慧攝）

犯案時24歲的男子張泓毅趁30歲陳姓妻子熟睡將其掐死，再殺死69歲岳母與3歲繼子，犯後盜領岳母存款及盜刷信用卡共57萬餘元，還故布疑陣找水族館人員到家中清洗魚缸，甚至帶著岳母、妻子的愛犬逃亡，新北地院國民法官依殺人及成年人故意對兒童犯殺人罪，判張男死刑，褫奪公權終身；台灣高等法院今行程序準備，死者女兒、姊姊的陳姓女子於高院門口受訪，直呼擔心遇到恐龍法官改判。

檢警調查發現，張男與酒店上班的妻子陳女，及陳女母親、陳女之子，住在新北市三重進安街某社區大樓內，2024年4月30日晚間至5月1日凌晨，張竟趁陳女熟睡時，涉以枕頭及徒手勒頸方式將她悶死，2日凌晨3時許又到隔壁房間掐死熟睡的岳母，同日下午5時許更以雙手及充電線勒死繼子。

張男犯後伴屍數日，並找來水族館員工到家中清魚缸，故布疑陣，接著再帶博美犬「糯米」搭高鐵逃亡到台中。張男犯後另有盜領岳母15萬元存款，及盜刷她的信用卡升級包養交友網站VIP，或繳房租、儲值線上博弈金共盜刷42萬元。張男鑑定時更稱不後悔，甚至說「還是會殺死岳母」等，毫無悔意，因此新北地院合議庭判死刑。

陳姓女子今於開庭前於高院門口受訪，她表示擔心遇到恐龍法官把死刑該判，雖然一審時，張男在開庭時給的感覺已完全認罪，甚至對判刑無所謂，但律師和她說案子有上訴二審時，她覺得很害怕。

「這段時間，我都靠精神科的藥物在控制，包括睡眠、情緒，當律師和我說，張男上訴時，我情緒又承受不了，又馬上看精神科、繼續治療。」陳姓女子語帶顫抖地說。

陳姓女子認為，張男不認為自己做錯，從他在庭上的反應，當時感覺法官一度想給他機會，他的回應都有所保留，至今她仍認為張男無悔意，也非單純衝動犯案。

媒體詢問張男曾申請精神鑑定，是否影響到二審結果？陳姓女子說，雖然有看過精神鑑定報告，可能不會影響判決，但說完全不擔心是不可能的。

