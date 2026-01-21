為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    北市警法顧成｢台版柬埔寨｣軍師 陳士綱洩密洗錢判2年6月

    2026/01/21 16:27 記者劉詠韻／台北報導
    曾任台北市警局法律諮詢委員的律師陳士綱，勾結「台版柬埔寨」詐騙集團，利用律師身分洩漏偵查秘密並協助洗錢，被判有期徒刑2年6月。本案首腦「藍道」杜承哲（中）因求職詐騙虐囚致死案被判無期徒刑。（資料照）

    曾任台北市警局法律諮詢委員的律師陳士綱，因勾結「台版柬埔寨」詐騙集團首腦「藍道」杜承哲，利用律師身分洩漏偵查秘密並協助洗錢。士林地方法院審理後，今依非公務員洩密罪、洗錢防制法，判處陳士綱應執行有期徒刑2年 6月，併科罰金100萬元，並沒收全數不法所得。

    檢警調查，陳士綱在偵查期間無視專業倫理，將應保密的偵查進度洩漏給當時尚未到案的杜承哲，更充當「軍師」掩飾不法所得。杜男將價值約778萬餘元的24.7萬餘顆泰達幣（USDT）匯入陳男提供的虛擬錢包，隨後，陳士綱以成立建設公司籌備處為幌子，將該筆鉅款轉入銀行帳戶，試圖透過金流漂白犯罪贓款。

    全案起於由杜承哲主導的「台版柬埔寨」案，該集團拘禁61名受害者、虐死3人，不法獲利逼近4億元。杜男在逃亡期間重起爐灶，為避免曝光黑吃黑部分贓款，收買時任派出所長葉育忻，取得偽造「士林地方法院交保單」後，再輾轉與同夥林晏齊透過通訊軟體交給境外詐欺機房成員，同時利用律師陳男打探偵查情資。

    杜男先前已因詐欺、私行拘禁及偽造文書等罪判刑定讞，而其涉及的求職詐騙虐囚致死案，則被判處無期徒刑定讞。至於前台北市大同分局寧夏路派出所所長葉育忻，因收賄包庇詐團，亦遭判刑13年8月定讞。

