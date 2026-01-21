為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    防劣質防彈背心流入軍警 國防相關採購依「國安法」可求重刑

    2026/01/21 16:13 記者王定傳／台北報導
    最高檢指出，不肖業者多年來介入軍警用防彈背心的政府採購案，交付不符合採購案規格或安全性要求的防彈背心或相關產品。圖為扣案的劣質品戰鬥背心。（最高檢提供）

    有不肖業者介入軍警用防彈背心政府採購案，交付劣質防彈背心給國防部、法務部調查局、矯正署及警政署等採購機關，嚴重影響第一線軍、警、矯正機關執勤人員安全與國家安全，檢察總長邢泰釗十分重視；最高檢察署為此召開「偵辦軍警用防彈背心採購案策進會議」，除強化系統性偵辦，並函請國防相關單位進行系統性風險管理預防，未來招標文件應載明「本採購案應依國家安全法管制」，一經載明，如有違反依國家安全法，最重可處10年徒刑。

    最高檢指出，不肖業者多年來介入軍警用防彈背心的政府採購案，交付不符合採購案規格或安全性要求的防彈背心或相關產品（如：吸震片、抗彈纖維布）；最高檢蒐集相關資料，爬梳、分析案件，發現弊案範圍遍及全國各機關，被告利用案件偵審程序及採購法刊登公報前空窗期，投機違法舞弊，甚至彼此合作，圍標後再分潤犯罪手法，有「集團化、組織化、綁標化」傾向。

    最高檢為此邀集高雄高分檢、台北地檢署、桃園地檢署、橋頭地檢署等機關，召開「偵辦軍警用防彈背心採購案策進會議」，各檢察署針對具體個案中被告的犯案手法、主要答辯及法院量刑妥適性等面向，進行充分交流意見，將強化系統性偵辦，避免因案源、偵辦單位與移送時間不同，致各檢察署分別偵查，因偵查步驟不一及資訊盲點，致衍生集團性、組織性犯罪，對國家安全造成嚴重危害。

    最高檢指出，會中就檢察機關偵辦是類案件作出決議，包含：「偵查中案件，情節嚴重者，應從速從嚴偵辦，查扣不法所得，必要時應對被告進行科技設備監控」、「審理中案件，如個案情節重大者，應從重具體求刑」、「判決確定案件，應儘速執行」、「個案應審核有無違法履約交付或提供中國製軍品等違反國安法情形」。

    另就不同檢察署個案，如被告涉及多起案件，將由地檢署對一再涉案的特定被告，進行科技設備監控，避免被告逃匿影響後續偵、審或執行程序。

    此外，最高檢已函請國防相關單位進行系統性風險管理預防，辦理國家安全法第11條的採購案時，招標文件應載明「本採購案應依國家安全法管制」，一經載明，如有違反，依國家安全法，最重可處10年有期徒刑，確保國防軍品設施及提供服務安全。

    有不肖業者介入軍警用防彈背心政府採購案，交付劣質防彈背心，檢察總長邢泰釗相當關心。（資料照）

