南市分析去年死亡事故 2大核心風險族群出列

台南市政府提高機車駕訓補助，鼓勵青年學子參加，提升安全意識。（圖由台南市政府提供）

台南市政府進行去年1至10月份的死亡事故資料分析，使用運具以機車的占比64.8%排名第一，高齡者則有48%，為2大核心風險族群，道安團隊啟動管理機制，採取工程優化、精準執法與分眾教育等並進的多元策略，有效改善。

市府對於交通事故死亡人數偏高情形相當重視，已逐案現勘，除短期可優化的工程設施立即執行外，也彙整應強化的安全宣導內容，提供道安會報各小組全力執行，單月事故集中並未代表整體交通安全治理方向就此失效。

交通局指出，就整體結構數據觀察，台南去年1至10月份事故受傷人數，相較2024年同期減少90人，1至10月份行人累積死亡20位，比2024年同期減少6人，相關防制作為持續正向推進。

在死亡事故中，以「恍神、緊張、心不在焉」等，導致肇因占比2成最高，研判與駕駛習慣、精神狀態、個人因素相關；而機車自撞死亡案件也近2成，多為操控失誤、高齡者反應能力下降有關。

市府道安團隊自去年第2季已全面啟動事故風險管理機制，針對高風險路段、事故熱點與高齡者、機車族群等關鍵族群，採取工程優化、精準執法與分齡分眾教育並進的多元策略，並以「穩定降低風險」為核心治理及改善目標。

交通局長王銘德指出，市府在今年更啟動道路交通安全多元提升計畫，整合工程、教育與執法等3大面向，規劃33項具體執行工作，包含高風險路口系統性改善、事故熱點精準管理、高齡與機車族群專屬防制方案，以及強化事故分析與風險預警機制，透過制度化與分級管理方式，持續優化整體交通安全改善成效。

王銘德強調，交通安全改善並非一蹴可幾，而是需要持續、制度化且跨局處協作的長期工程，未來仍將滾動檢討事故特性及防治工作，並與中央保持密切合作，在政策、資源與制度面共同精進，確保各項防制作為能夠持續累積效果，以穩健步伐守護市民用路安全。

市長黃偉哲說，維護交通安全是長期戰役，需由中央與地方攜手合作，並由市府道安團隊持續滾檢討精進防制工作，透過跨局處協力整合，以數據為依據，持續追蹤事故熱區與族群特性，且面對事故偏高的情形，立即加強熱區巡查、規劃順安專案與精準執法，優化高風險路口設計，同時深耕交通安全教育，擴大校園、社區及高齡族群的宣導深度，要建立長期安全文化，讓民眾的每段路都能更安全、更安心。

在無號誌暨易肇事路段增繪減速標線，提醒用路人行經路口速慢行，減少事故危機。（圖由台南市政府提供）

