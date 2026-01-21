黃國昌攜出國防機密資料被告違反國安法 北檢今完成分案

民進黨中正萬華市議員參選人「台派戰鬥雞」張銘祐（左）、律師詹晉鑒（右），昨赴台北地檢署告發民眾黨立委黃國昌違反國安法及刑法洩密。（資料照）

立法院19日召開軍購機密會議，怎料，民眾黨立委黃國昌卻將機密資料帶離會議現場被抓包；民進黨中正萬華市議員參選人「台派戰鬥雞」張銘祐與律師詹晉鑒，昨赴台北地檢署告發黃國昌違反國安法及刑法洩密罪嫌，台北地檢署今已完成分案，指派主任檢察官張靜薰負責偵辦。

依據「立法院議事規則」第50條明文規定，秘密會議的紀錄及決議，立委、列席人員及立院員工，不得以任何方式對外洩漏；立委若違反此規定，應付紀律委員曾議處，情節重大者，並可能涉及刑事責任。

請繼續往下閱讀...

張銘祐昨指出，軍購會議涉及國防部署、戰略能量與對外軍事合作，依法屬於高度機密事項，任何一絲鬆動，都可能對台灣整體安全造成不可回復的風險；立院身為國家最高民意機關，更應自我約束、嚴格守法，而非成為破口。

張銘祐強調，國防沒有顏色，國安不容試探；任何政黨、政治人物，都不應以政治攻防、個人行動凌駕於制度與國家安全之上，告發不是為了製造對立，而是向社會清楚宣示，台灣的民主須建立在對國家安全舆法治的共同尊重之上。

張銘祐呼籲，立法院應全面檢討秘密會議的管理與監督機制，杜絕任何再次發生的可能，同時也請社會大眾共同關注，讓破壞制度者無法躲在政治口號後逃避責任。

詹晉鑒昨也表示，本案並非單純程序疏失，而是涉及「是否建法持有、攜出、接觸國防機密資料」的重大法律問題，依法有必要由司法機關介入釐清事實、確認責任歸屬；即便資料最終「有追回」，也不代表過程本身不構成違法，社會不能因結果幸運，就忽視行為本身的嚴重性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法