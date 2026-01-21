為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    基市殯葬管理所休息室驚傳凶殺案 清潔隊員中刀送醫

    2026/01/21 15:30 記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導
    李姓男子（左3）持刀砍殺蘇姓男子後，被趕抵的警方逮獲，並在其機車上起獲毒品。（記者林嘉東攝）

    李姓男子（左3）持刀砍殺蘇姓男子後，被趕抵的警方逮獲，並在其機車上起獲毒品。（記者林嘉東攝）

    基隆市殯葬管理所外包清潔班蘇姓隊員今（21日）天下午1時許，於休息辦公室遭人持彎刀猛砍胸部多刀，出現血胸、吐血等症狀，緊急送醫急救中；警方獲報下午2點40分逮到砍人的李姓男子。警方初步調查，李男不滿蘇與其女友過從甚密，憤而行兇。

    基隆市消防局今天下午1時許獲報，基隆市殯葬管理所外包清潔班位於南榮公墓休息室發生一起兇殺案，消防隊員趕抵見40多歲蘇姓男子胸部受有多處穿刺刀傷，滿身是血，出現血胸、吐血等症狀，消防隊員趕緊為他止血，送往基隆長庚醫院急救。

    蘇男遭砍殺時，蘇的同事替他擋刀，左手也受傷掛彩；轄區基隆警一分局南榮路派出所趕抵發現40多歲的李姓男子形跡可疑，趨前逮捕，查出李犯案後，躲藏在清潔班後方巷內，並未離去。警方隨後在李男機車上搜出毒品，擴大追查李男犯案時所持的彎刀，與犯案動機中。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    基隆市殯葬管理所外包清潔隊員休息室內今天傳出兇殺案，轄區警一分局南榮路派出所警員與鑑識人員到場採證。（記者林嘉東攝）

    基隆市殯葬管理所外包清潔隊員休息室內今天傳出兇殺案，轄區警一分局南榮路派出所警員與鑑識人員到場採證。（記者林嘉東攝）

    基隆市殯葬管理所外包清潔隊員休息室內今天傳出兇殺案，轄區警一分局南榮路派出所警員與鑑識人員到場採證。（記者林嘉東攝）

    基隆市殯葬管理所外包清潔隊員休息室內今天傳出兇殺案，轄區警一分局南榮路派出所警員與鑑識人員到場採證。（記者林嘉東攝）

    基隆市殯葬管理所外包清潔隊員休息室內今天傳出兇殺案，轄區警一分局南榮路派出所逮到行兇的李姓男子機車內搜出毒品。（記者林嘉東攝）

    基隆市殯葬管理所外包清潔隊員休息室內今天傳出兇殺案，轄區警一分局南榮路派出所逮到行兇的李姓男子機車內搜出毒品。（記者林嘉東攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播