基市殯葬管理所休息室驚傳凶殺案 清潔隊員中刀送醫

李姓男子（左3）持刀砍殺蘇姓男子後，被趕抵的警方逮獲，並在其機車上起獲毒品。（記者林嘉東攝）

基隆市殯葬管理所外包清潔班蘇姓隊員今（21日）天下午1時許，於休息辦公室遭人持彎刀猛砍胸部多刀，出現血胸、吐血等症狀，緊急送醫急救中；警方獲報下午2點40分逮到砍人的李姓男子。警方初步調查，李男不滿蘇與其女友過從甚密，憤而行兇。

基隆市消防局今天下午1時許獲報，基隆市殯葬管理所外包清潔班位於南榮公墓休息室發生一起兇殺案，消防隊員趕抵見40多歲蘇姓男子胸部受有多處穿刺刀傷，滿身是血，出現血胸、吐血等症狀，消防隊員趕緊為他止血，送往基隆長庚醫院急救。

蘇男遭砍殺時，蘇的同事替他擋刀，左手也受傷掛彩；轄區基隆警一分局南榮路派出所趕抵發現40多歲的李姓男子形跡可疑，趨前逮捕，查出李犯案後，躲藏在清潔班後方巷內，並未離去。警方隨後在李男機車上搜出毒品，擴大追查李男犯案時所持的彎刀，與犯案動機中。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

基隆市殯葬管理所外包清潔隊員休息室內今天傳出兇殺案，轄區警一分局南榮路派出所警員與鑑識人員到場採證。（記者林嘉東攝）

基隆市殯葬管理所外包清潔隊員休息室內今天傳出兇殺案，轄區警一分局南榮路派出所逮到行兇的李姓男子機車內搜出毒品。（記者林嘉東攝）

