妻與異性閒聊出大事！ 夫破解手機密碼赫見私密裸照大崩潰

結婚7年的高雄市許姓男子，意外發現妻子經常與異性頻繁閒聊，經破解妻子手機密碼，赫見妻子傳給小王的私密裸照，許男無法接受妻子二度外遇協議離婚，並怒告妻子、小王求償40萬元撫慰金，法院判賠20萬元，可上訴。

判決指出，許男指稱與妻劉女結婚7年，2023年3月間發現妻子與陳姓男子透過通訊軟體頻繁聯繫，甚傳送裸露胸部、下體之照片、影片予陳觀看；妻子2023年4月29日北上工作期間，居住於陳租屋處並發生性行為，請求被告應連帶賠償40萬元。

劉女則指稱，許擅自破解其持手機密碼並翻拍內容，嚴重侵害其隱私及通訊自由，主張手機翻拍畫面應不具有證據能力。原告則提出與劉女透過LINE商討離婚事宜時，質問劉女是否有發生關係，劉坦認其居住在陳租屋處至少2天，佐證被告確實於兩人婚姻關係存續期間，有同住及發生性行為之事實存在。

劉女並坦言，陳男是個「很好聊的人」、「很多事情都跟我很像、包含興趣喜好…等等」、「能力也很好」劉女還說，「你不想知道的事情就不要問」、劉更直白的說「我們還在婚姻關係裡，很多事情明著說，對我很不利吧！」，法官認因被告共同行為，得請求賠償之精神慰撫金數額以20萬元為適。

