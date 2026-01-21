為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    妻與異性閒聊出大事！ 夫破解手機密碼赫見私密裸照大崩潰

    2026/01/21 15:51 記者蔡清華／高雄報導
    高雄市許姓男子，意外發現妻子經常與異性頻繁閒聊，聊出感情。（情境照）

    高雄市許姓男子，意外發現妻子經常與異性頻繁閒聊，聊出感情。（情境照）

    結婚7年的高雄市許姓男子，意外發現妻子經常與異性頻繁閒聊，經破解妻子手機密碼，赫見妻子傳給小王的私密裸照，許男無法接受妻子二度外遇協議離婚，並怒告妻子、小王求償40萬元撫慰金，法院判賠20萬元，可上訴。

    判決指出，許男指稱與妻劉女結婚7年，2023年3月間發現妻子與陳姓男子透過通訊軟體頻繁聯繫，甚傳送裸露胸部、下體之照片、影片予陳觀看；妻子2023年4月29日北上工作期間，居住於陳租屋處並發生性行為，請求被告應連帶賠償40萬元。

    劉女則指稱，許擅自破解其持手機密碼並翻拍內容，嚴重侵害其隱私及通訊自由，主張手機翻拍畫面應不具有證據能力。原告則提出與劉女透過LINE商討離婚事宜時，質問劉女是否有發生關係，劉坦認其居住在陳租屋處至少2天，佐證被告確實於兩人婚姻關係存續期間，有同住及發生性行為之事實存在。

    劉女並坦言，陳男是個「很好聊的人」、「很多事情都跟我很像、包含興趣喜好…等等」、「能力也很好」劉女還說，「你不想知道的事情就不要問」、劉更直白的說「我們還在婚姻關係裡，很多事情明著說，對我很不利吧！」，法官認因被告共同行為，得請求賠償之精神慰撫金數額以20萬元為適。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播