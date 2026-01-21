緊急協尋！澎湖馬公9旬婦 凌晨穿薄長袖短褲離家失蹤

老婦人離家後失蹤，由於寒流來襲，家屬發出緊急協尋令。（家屬提供）

居住在馬公市的1名9旬老婦，今（21）日凌晨離開住家不見蹤影，由於寒流來襲，老婦離家時僅著薄衫、短褲，心急如焚的家屬發動網路協尋，並向東衛派出所報案，但截至目前未止仍無所獲，大家都希望老婦人能平安歸來。

發文者為老婦人的孫女，指稱阿嬤在今日凌晨2時6分從家中離開，至今尚未返家、聯絡不上。全家都非常擔心，天氣又很冷，真的很怕她受寒。因此在網路平台上發出【緊急協尋】令，請大家幫忙轉傳，拜託大家幫忙找找阿嬤的蹤影，聯絡電話0912060317。

另外，家屬也提供特徵描述，阿嬤年齡：約90歲、髮色：白髮、穿著：短褲、薄長袖、行動：可自行行走，如果民眾發現，請立即私訊或聯絡家屬、警方，任何線索都非常重要。

家屬焦急表示，「阿嬤，大家都在找您，請趕快回家，大家真的很擔心您」。並拜託大家幫忙分享，感謝每一位好心人，由於氣溫很低！大家外出請注意保暖。

根據了解，老婦人女兒今日上午10時有去東衛派出所報案，已經發佈緊急協尋，只是婦人沒有手機無法定位，目前尚未尋獲，由於東衛至興仁間雜草叢生，許多林間小道，若老婦人在此迷路，將增加不少搜索難度，因寒流來襲，氣溫越來越低，要趕快把握時間找到人。

